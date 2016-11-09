Минский пенсионер изобрел держатель ручной клади

Новости Беларуси. Столичный пенсионер представил держатель ручной клади собственного изобретения. Новое приспособление придется кстати шопоголикам – оно позволяет без труда переносить пакеты, заполненные продуктами. Держатель уже успел полюбиться посетителям магазинов.

Идею создания держателя пенсионер вынашивал 2 года. Пока заявка на патент только рассматривается, и первооткрыватель уже изготовил больше 10 тысяч опытных образцов.

Сейчас ведутся переговоры с представителями магазинов и супермаркетов. Планируется, что изобретение вскоре поступит в продажу в качестве дополнения к полиэтиленовым пакетам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.