Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр отмечает 20-летие

26 марта Городской офтальмологический консультативно-диагностический центр 3-й городской клинической больницы имени Клумова в Минске отмечает свое 20-летие. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая центром Наталья Никитина.
26 марта Городской офтальмологический консультативно-диагностический центр 3-й городской клинической больницы имени Клумова в Минске отмечает свое 20-летие. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая центром Наталья Никитина.
Наталья Никитина, заведующий Городским офтальмологическим консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городской клиническая больница им. Е.В. Клумова»:
В прошлом году 30 сентября исполнилось 195 лет нашей клинике, которая носит имя Евгения Владимировича Клумова. 26 марта исполняется 20 лет нашему центру. И в пятницу, 29 марта, у нас пройдет конференция в стенах БГМУ к 100-летию кафедры глазных болезней, которая расположена в нашей клинике.
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