Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр отмечает 20-летие

Наталья Никитина, заведующий Городским офтальмологическим консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городской клиническая больница им. Е.В. Клумова»:

В прошлом году 30 сентября исполнилось 195 лет нашей клинике, которая носит имя Евгения Владимировича Клумова. 26 марта исполняется 20 лет нашему центру. И в пятницу, 29 марта, у нас пройдет конференция в стенах БГМУ к 100-летию кафедры глазных болезней, которая расположена в нашей клинике.

Почему все больше людей страдают от ухудшения зрения и до какого возраста можно делать лазерную коррекцию? Смотрите в видео.