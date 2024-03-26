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Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр отмечает 20-летие

26 марта 2024 08:52
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26 марта Городской офтальмологический консультативно-диагностический центр 3-й городской клинической больницы имени Клумова в Минске отмечает свое 20-летие. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая центром Наталья Никитина.

Минский городской консультативно-диагностический офтальмологический центр отмечает 20-летие-1

Наталья Никитина, заведующий Городским офтальмологическим консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городской клиническая больница им. Е.В. Клумова»:
В прошлом году 30 сентября исполнилось 195 лет нашей клинике, которая носит имя Евгения Владимировича Клумова. 26 марта исполняется 20 лет нашему центру. И в пятницу, 29 марта, у нас пройдет конференция в стенах БГМУ к 100-летию кафедры глазных болезней, которая расположена в нашей клинике.

Почему все больше людей страдают от ухудшения зрения и до какого возраста можно делать лазерную коррекцию? Смотрите в видео.

# Учреждения здравоохранения # общество # Наталья Никитина

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