Минские школьники могут заработать летом до 3 млн рублей, обещают в Мингорисполкоме. Куда обращаться?

Новости Беларуси. Временную трудовую занятость планируется организовать в период летних каникул для трех тысяч учащихся столицы. На программу из местного бюджета в этом году выделено более полутора миллиардов рублей. Предоставить работу школьникам и студентам готовы около 200 предприятий, учреждений образования, а также Минский зоопарк. Юные минчане будут задействованы на уборке территорий, благоустройстве и мелком ремонте.

Зарплата молодых работников будет варьироваться в пределах трех миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Трудоустройство будет осуществляться в первую очередь ребят из многодетных семей, неполных и детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Кроме того, ребята смогут трудоустроиться индивидуально. Комитетом отработаны списки предприятий. Сегодня 193 предприятия готовы предоставить более 2700 рабочих мест.

Виталий Пригодич, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Необходимо обратиться в свое учебное заведение, где работают специалист, которые организуют вторичную занятость учащихся на базе своих школ. Кроме всего прочего, в системе БРСМ также существуют специалисты. То есть можно обратиться и в районные, и в городские структуры БРСМ, где будет предложена возможность участвовать в работе студенческих отрядов.