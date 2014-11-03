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Минские парки и скверы больше не будут убирать от опавшей листвы

03 ноября 2014 13:40
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Новости Беларуси. Наслаждаться шуршанием листьев под ногами минчане теперь смогут вплоть до первого снега. Столичные парки и скверы больше не будут убирать от опавшей листвы. Об этом 3 ноября сообщили в Мингорисполкоме.

По словам специалистов, лишая землю естественного осеннего убранства, человек нарушает кругооборот вещей в природе. Ведь листья образуют перегной, который удобряет почву.

Нововведение позволит не только сохранить экологический баланс, но и сэкономить бюджетные деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь листья будут сгребать только в пяти метрах от проезжей части, чтобы они не мешали движению автомобилей, а также не забивали колодцы ливневок.

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Когда взвешивали «за» и «против», приняли решение в условиях дефицита бюджета оставлять листву на месте. Допустим, в Москве раньше все убирали. Буквально год назад они тоже перестали убирать.

# общество # Охрана природы # Александр Боровиков

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