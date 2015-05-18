Минские лестницы – швейцары зданий, украшения городского пространства, памятники истории, разные по характеру и смыслу

Лестницы у нас зачастую ассоциируются с домом или местом работы, а ведь в городе есть немало шикарных этих архитектурных сооружений. Ступени становятся любимыми местами встреч, эффектно украшают городской ландшафт и гостеприимно приглашают на культурную программу в театры и музеи.

Настоящий сюжет разворачивается на спуске от Дома офицеров к набережной парка Горького.

Огромная лестница разбита на группы ступеней. Они, словно под парадный марш, стройно шагают в гору. Такая рельефность места позволила архитектору создать эффектный маршрут.

Иосиф Лангбард при проектировании Дома офицеров включил лестницу в общий ансамбль. Как аллея широких плит, она достойно завершает центральную улицу Карла Маркса, хотя и спрятана от постороннего взгляда.

Параллельно спуску располагается дом, который в народе прозвали «лестницей». Посмотрите на здание: архитектор Шпиц мастерски учел пространство, отразил ритм шагов и своеобразный стиль соседней лестницы.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

То, что мы видим сейчас (деление этого спуска на зеленую зону, на зону лестницы, на зону пандуса) отличается от того, как было задумано в 50-е годы.

Романтичная набережная реки Свислочь возникла в послевоенное время и стала любимым местом встреч и свиданий.

И сегодня она, как магнит, притягивает на прогулки, спокойные размышления у воды и оригинальные фотосессии.

Лаконичность и монохромность придают этой набережной особый стиль, она чем-то напоминает уголок литературного Питера. Возможно, во многом на это повлияли передовые взгляды архитекторов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые работали после войны над возрождением столицы.

Посреди простого ограждения мы увидим два спуска со стороны улицы Коммунистической и парка имени Янки Купалы. Они смотрят друг на друга, но решены совершенно по-разному.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Этот спуск, возле которого мы сейчас находимся, – такой совершенно неожиданный прием применяют архитекторы. Они делают возможность не только нам спуститься, но и посидеть на скамейках и отдохнуть. И скамейки тоже придуманы не как временный элемент (деревянная или чугунная), которая может быть убрана кем-то или поставлена вновь, а как часть архитектуры, как часть общей задумки набережной.

Ни один студент архитектурного факультета или художественных вузов проводил здесь свое время, изображая чистоту формы. Этим огромным шарам уделена особая честь – архитекторы словно поставили их на пьедесталы. Они украшают центральный подход к набережной и делают небольшую лестницу со стороны Купаловского парка столичной достопримечательностью.

Группа скамеек также удачно вписалась в общую композицию, они – как уютная гостиная для горожан.

История города разная, и архитекторы умеют передать эмоции и характер времени. Эти 17 ступеней ведут вниз оврага и рассказывают нам трагедию Великой Отечественной войны и узников гетто.

Мемориальный комплекс «Яма» на перекрестке улиц Заславской и Мельникайте напоминает о погибших здесь во время войны евреях. В марте 1942 года оккупанты безжалостно провели самую крупную карательную операцию и расстреляли более пяти тысяч человек.

Авторство бронзовой скульптурной композиции принадлежит Леониду Левину и скульптору из Израиля Эльзе Поллак. Кроме того, здесь же заложена аллея Праведников народов мира, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

И архитектор, когда осмысливал эту тему, когда включил спуск в яму, как последние шаги жертв нацизма, он включил это в свой рассказ о трагедии.

Швейцары зданий, украшения городского пространства, памятники истории, разные по характеру и смыслу, уникальные по стилям и задумкам архитекторов. Столичные лестницы.