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Минская ГАИ усилила контроль на дорогах из-за ухудшения погодных условий

12 ноября 2024 18:11
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В связи с ухудшением погодных условий столичная Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минская ГАИ усилила контроль на дорогах из-за ухудшения погодных условий-2

В фокусе внимания дорожной милиции – уязвимая категория граждан. Как правило, это пожилые люди, дети. В рамках профилактических рейдов сотрудники ГАИ беседуют с водителями, а также напоминают пешеходам о сокращении светового дня и обязательном наличии фликеров.

Минская ГАИ усилила контроль на дорогах из-за ухудшения погодных условий-4

Татьяна Тарасюк, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района:
Водителям сотрудники Госавтоинспекции напоминают о правилах проезда пешеходных переходов. При подъезде к пешеходному переходу водитель должен снизить скорость вплоть до остановки, чтобы предоставить преимущество пешеходам и велосипедистам. Также напоминаем водителям, что, в связи с погодными условиями, необходимо уже сейчас позаботиться о смене летней резины на зимнюю.

Напомним, существуют четкие сроки для замены летних шин на зимние. Ежегодно делать это нужно не позднее 1 декабря. Однако позаботиться о безопасности стоит уже сегодня.

# ГАИ

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