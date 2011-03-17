С днем святого Патрика Президента Ирландии поздравил Александр Лукашенко

В Ирландии день святого Патрика — это национальное событие.

Ожидается, что на парад в Дублине придут более полумиллиона человек. В шествии примут участие несколько тысяч актеров и музыкантов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

История праздника уходит корнями в I век нашей эры. При жизни Патрик окрестил тысячи людей, создавал монастыри, школы и церкви.

С национальным праздником Президента Ирландии и народ страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что дружественные двусторонние отношения будут и в дальнейшем развиваться во всех сферах.