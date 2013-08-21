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Мингорисполком: 65% безработных минчан – мужчины

21 августа 2013 20:10
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Новости Беларуси. У безработицы – мужское лицо! Среди нетрудоустроенных жителей столицы 65% – мужчины.  О тенденции, которая появилась за последние полгода, сообщили 21 августа на пресс-конференции в Мингорисполкоме.

К слову, помощь в занятости специалистов и рабочих в экономике города  – задача номер один. Уже сейчас число трудоустроенных восполнило число уволенных более чем на 85%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня в городе Минске уровень безработицы составляет 0,1% экономически активного населения. Средний возраст безработного – 38 лет. Продолжительность безработицы у нас в этом полугодии составила 2 месяца. В основном, люди, которые настроены на активный поиск работы, трудоустраиваются быстрее.

# Работа в Минске # Татьяна Кудевич

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