Мингорисполком: 65% безработных минчан – мужчины

Новости Беларуси. У безработицы – мужское лицо! Среди нетрудоустроенных жителей столицы 65% – мужчины. О тенденции, которая появилась за последние полгода, сообщили 21 августа на пресс-конференции в Мингорисполкоме.

К слову, помощь в занятости специалистов и рабочих в экономике города – задача номер один. Уже сейчас число трудоустроенных восполнило число уволенных более чем на 85%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня в городе Минске уровень безработицы составляет 0,1% экономически активного населения. Средний возраст безработного – 38 лет. Продолжительность безработицы у нас в этом полугодии составила 2 месяца. В основном, люди, которые настроены на активный поиск работы, трудоустраиваются быстрее.