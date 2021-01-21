Минчанка задержана за публичное оскорбление председателя Центризбиркома

Новости Беларуси. Установлена личность девушки, которая писала оскорбления в адрес председателя Центризбиркома. Столичные следователи возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Установлена личность девушки, которая писала оскорбления в адрес председателя Центризбиркома. Столичные следователи возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В чате Telegram-канала размещались публичные оскорбления представителя власти. Пользователем, который размещал сообщения, оказалась 25-летняя минчанка. Ранее девушка не имела проблем с законом.
Жительница столицы работает техническим писателем частной фирмы. Минчанка задержана.