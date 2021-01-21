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Минчанка задержана за публичное оскорбление председателя Центризбиркома

21 января 2021 06:56
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Новости Беларуси. Установлена личность девушки, которая писала оскорбления в адрес председателя Центризбиркома. Столичные следователи возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минчанка задержана за публичное оскорбление председателя Центризбиркома-1

В чате Telegram-канала размещались публичные оскорбления представителя власти. Пользователем, который размещал сообщения, оказалась 25-летняя минчанка. Ранее девушка не имела проблем с законом.

Жительница столицы работает техническим писателем частной фирмы. Минчанка задержана. 

# Милиция Беларуси # общество # Лидия Ермошина # Фотофакт

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