Минчанин года, водитель троллейбуса 1-го класса Франц Тарасевич, рассказал об особенностях своей работы

Почетное звание «Минчанин года» в 2013 году получили 13 горожан. Среди лауреатов премии – водитель троллейбуса 1-го класса Франц Тарасевич. Сегодня он приглашает всех в путешествие по городу.

Утро Франца Тарасевича начинается за несколько часов до пробуждения большого города. В 5.30 нашему герою уже положено быть на работе, ведь через 10 минут – выезд в первый рейс. До начала рабочего дня Франц Болеславович по традиции обходит родной троллейбус. От глаз первоклассного водителя не ускользнет даже самая незначительная неполадка.

Франц Тарасевич, водитель троллейбуса, «Минчанин года-2013»:

Выхожу – и по кругу. Балоны проверяю, оборудование, как работают двери. Чтобы все работало.

Франц Болеславович – человек скромный. Себя хвалить не любит, да и к повышенному вниманию прессы не привык. Но показать город из кабины водителя троллейбуса с удовольствием согласился.

За «баранкой» наш герой вот уже 37 лет. Большую часть проработал в троллейбусном парке № 3, который уже давно считает вторым домом. В водительское кресло Франц Тарасевич садится дважды за день и в самое ответвенное время – часы пик.

Франц Тарасевич, водитель троллейбуса, «Минчанин года-2013»:

Две дороги (одна – верху, другая – внизу), должен видеть и контактные провода, и дорогу. Тут же все привязано, не отклонишься. Не объедишь, если проблемы какие-то. Четыре метра в сторону – и все.

В зимнюю пору года вести троллейбус особенно тяжело. На плечах водителя в буквальном смысле ответственность за десятки жизней. Франц Тарасевич в водительском кресле проводит уже не сосчитать по пальцам какую зиму к ряду и не понаслышке знает, что такое, когда на улице минус 15 градусов по Цельсию, и как каждому поскорее хочется укрыться в непогоду в уютном и теплом салоне троллейбуса.

Франц Тарасевич, водитель троллейбуса, «Минчанин года-2013»:

Главное соблюдать правила дорожного движения, должностные инструкции, не расслабляться за рулем, быть внимательным. И никаких проблем не будет.

Для могих горожан Франц Болеславович – уже как личный водитель, знакомое лицо. Выдвигается троллейбус и курсирует прямо к центу города точно по расписанию. О том, что за рулем минчанин года, знает далеко не каждый пассажир.

Франц Тарасевич, водитель троллейбуса, «Минчанин года-2013»:

Кто постоянно ездит, замечает.

За 37 лет Франц Болеславович исколесил Минск вдоль и поперек. Но с любимым маршрутом почетный минчанин до сих пор не определился. А вот о том, какой уголок столицы особено близок Францу Болеславовичу, знает его бывший коллега, а сегодня заместитель директора службы движения парка Николай Кривой.

Николай Кривой, заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 3»:

Я, когда начинал работать в парке, тогда мы еще обслуживали маршруты Курасовщины, в частности, №№ 51 и 27. Франц Болеславович относился к той группе маршрутов, там работал. Знаю, что эти маршруты у него были одними из любимых.

За годы своей службы Франц Болеславович подготовил не один десяток молодых водителей. Есть у нашего героя и еще одна почетная награда. Несколько лет назад он был признан заслушенным работником предприятия. Всего в копилке водителя – около полусотник грамот и благодарностей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Николай Кривой, заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 3»:

О Тарасевиче Франце Болеславовиче могу сказать только положительные слова. За время работы на него не было ни одного нарекания как со стороны рукводства, так и со стороны пассажиров. Хотя, когда работаешь с людьми, найти именно ту грань, чтобы всем было комфортно, не всегда просто. Но он ее находит.

Будьте наблюдательны: за рулем – почетный минчанин. Надеемся, что вам еще не раз посчастливится прокатиться по нашему городу вместе с первоклассным водителем.