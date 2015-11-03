Мемориальный комплекс «Тростенец» в Минске дополнят новыми символами памяти

Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Тростенец» дополнят новыми символами памяти. Крематорий «Яма-печь», подземный пешеходный тоннель и 500-метровый каменный луч с именами всех погибших. Новые скульптурные композиции уже детально спроектированы и вскоре появятся на территории бывшего лагеря.

«Врата памяти» открывают вход на территорию четвертого по величине лагеря смерти в Европе. Скульптура символизирует весь тот ужас, который пришлось пережить здесь, на окраине Минска. За ними простирается зона погребения. При оформлении этой территории архитекторы будут придерживаться единой концепции – идеи скорби и памяти.

Здесь рассеивали пепел сожженных узников. Природный ландшафт «поля погребения» дополнят 70 вечнозеленых деревьев. Саженцы посадят уже на этих выходных. Деревья станут своеобразной границей мемориала и создадут атмосферу уединения.

Анна Аксенова, главный архитектор мемориального комплекса «Тростенец»:

Это очень трагическое место. И мы решили минимально трогать здесь саму поверхность земли, а высадить здесь в виде веночков посадки каких-то плакучих пород деревьев.

Зона содержания узников лагеря по периметру будет ограничена архитектурными элементами – точными копиями тех самых столбов ограды концлагеря. А главную площадь и ямы-печи свяжет мемориальная лента памяти. Это будет каменный луч длиной в 500 метров, на котором будут высечены имена всех погибших узников.

Анна Аксенова, главный архитектор Мемориального комплекса «Тростенец»:

Мы не будем сразу городить сооружение в 500 м. Это будет делаться секциями, продолжение этой ленты. Мы увековечим сначала те выявленные, которые имеются в комитете по увековечиванию памяти, далее будем дополнять эту ленту. И таким образом мы можем даже огородить всю территорию поля погребения.

Здесь появится новая скульптурная композиция крематорий «Яма-печь». На этом месте выкопают ров, над которым будут нависать две черные балки, уложенные крестом. На дне углубления высадят цветы в честь всех погибших узников.

Архитектурный проект дополнит мемориал Леонида Левина «В Благовщине». Комплекс будет состоять из скульптуры «Оставленные чемоданы», красной аллеи и железнодорожных вагонов, в которых привозили пленников.

Анна Аксенова, главный архитектор Мемориального комплекса «Тростенец»:

То, что там происходило, не поддается никакому обсуждению, это невозможно было творить. Но мы сейчас архитектурными элементами восстанавливаем какую-то историческую достоверность.

Мемориальный комплекс «Тростенец» открыли в 2015 году 22 июля. «Врата памяти», аллея с архивными фото, мемориальные доски. Воплотить проект в реальность помогали как крупные организации и предприятия, так и обычные белорусы. «Тростенец» – это лишь малая дань народа перед тысячами людей, которые отдали свою жизнь во имя нашего будущего, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.