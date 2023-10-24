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МЧС выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС

24 октября 2023 14:01
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Новости Беларуси. Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции. Решение принято на заседании коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС-1

Этому событию предшествовала огромная правовая и экспертная работа. Специалисты тщательно проверили состояние энергоблока на соответствие лицензионным требованиям и условиям, провели инспекции готовности всех систем безопасности, а также зданий, где они размещены. Теперь технологический комплекс готов к промышленной эксплуатации.

МЧС выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС-4

Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:
Мы находимся под самым пристальным вниманием международного сообщества, а именно все те требования безопасности, которые у нас трансформировались в нормы и правила, соответствующие требования, они сформированы и сформулированы международным сообществом. Республика Беларусь как новичок приняла все необходимые миссии для таких стран, которые реализуют свои первые программы. И, соответственно, по результатам всех этих миссий и мы получили рекомендации, которые позволяют нам повысить уровень наших требований, правильно организовать структуру и обеспечить безусловное выполнение всех требований безопасности.

МЧС выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС-7

Выдачу лицензии на эксплуатацию второго энергоблока можно назвать завершающим этапом по созданию в нашей стране современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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