МЧС рекомендует активнее страховать недвижимость и и транспорт от стихийных бедствий

Новости Беларуси. Государство выделило около 4 миллиардов неденоминированных рублей на ликвидацию последствий стихии. Об этом 21 июля заявили в Министерстве по чрезвычайном ситуациям. Здесь же рекомендовали гражданам активнее страховать недвижимость и транспорт от стихийных бедствий.

Сегодня в исполкомах принимаются решения по возмещению ущерба на безвозмездной основе. Однако те, кто страховал имущество не только в обязательном порядке, но и добровольно, получают практически стопроцентное возмещение ущерба.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Выдали мы из материального резерва стройматериалов на сумму около 4 миллиардов рублей. Основной акцент делается, конечно, на восстановлении жилых домов. Тем более, погодные условия пока ещё не дают расслабляться. Везде работы ведутся, везде работы взяты на контроль лично председателями Облисполкомов. Работают штабы по ликвидации, и каких-то серьёзных нареканий со стороны наших граждан не поступает.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям также отметили, что все природные катаклизмы, произошедшие в стране со времени пресловутого «Хавьера», позволяют постоянно совершенствовать и отлаживать работу самих спасателей.

В ведомстве рекомендуют гражданам активнее пользоваться мобильным приложением «Помощь рядом», где можно узнать, как правильно вести себя в той или иной экстренной ситуации. Сегодня оно работает на смартфонах уже около 12 тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.