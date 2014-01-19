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Несмотря на морозы, очередь из желающих поклониться Дарам волхвов утром 19 января насчитывала 7 тысяч человек

19 января 2014 13:09
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Новости Беларуси. В минский Дом милосердия продолжают прибывать сотни паломников. Поклониться Дарам волхвов приезжают не только со всех уголков Беларуси, но и из соседних стран. Уже в 11 утра очередь насчитывала около 7 тысяч человек.

Помощь людям оказывает Белорусское общество Красного Креста. Выходные выдались морозными, поэтому возле Дома милосердия установлены специальные палатки, куда может зайти любой желающий и согреться, а при необходимости получить медицинскую помощь.

Дары волхвов называют важнейшим подтверждением воплощения Спасителя. По преданию, к ним прикасался Иисус Христос. Считается, что реликвия исцеляет, помогает больным раком, страдающим бесплодием или одержимостью. С XV века реликвия находится в Афонском монастыре Святого Павла. В 2014 году золотые пластины впервые покинули территорию Греции.

Дары волхвов уже побывали в России. В Минске реликвия пробудет до 24 января. Затем ее увезут в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси # Дары волхвов в Минске

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