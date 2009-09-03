Марии Есьман не будут менять внешность

Белоруска Мария Есьман, которой предстоит выйти на подиум престижного международного конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь-2009», слишком хороша собой, чтобы кардинально менять ее внешность.

Об этом сообщила исполнительный продюсер проектов ОНТ Анжелина Микульская, рассказывая о подготовке девушки к конкурсу.

Ничего принципиально нового стилисты в образ Марии вносить не будут, они лишь правильно расставят акценты и подчеркнут ее природную красоту. «Единственное изменение во внешности девушки заключается в том, что ей уже промелировали волосы, добавили им блондинистости», - добавила она. Кстати, до участия в конкурсе Мария никогда не экспериментировала со своими волосами.

«У Маши очень модный в нынешнем сезоне матово-розовый цвет кожи, который ни в коем случае не надо менять, - считает Анжелина Микульская. - Ни в каком солярии она не нуждается».

Если внешность Марии менять не нужно, то над созданием костюмов, которые являются неотъемлемой частью образа конкурсантки, придется основательно потрудиться. Марии предстоит три выхода на подиум: в национальном костюме, вечернем платье и купальнике.

Основные усилия стилисты направят на создание национального костюма, который Анжелина Микульская охарактеризовала как «современно-народный». Пошив нарядов еще не начался, однако известно, что заниматься этим будет стилист-дизайнер Ольга Кубекина.

Финал конкурса «Мисс Интерконтиненталь-2009» состоится 27 сентября в Минске. Главный его символ - переходящая корона с 720 бриллиантами, самая дорогая среди украшений, которых удостаиваются победительницы конкурсов красоты, сообщает БЕЛТА.