Майра Мойра, глава представительства ЕС в Беларуси: Рада видеть, как Беларусь заботится о ветеранах

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Майра Мойра в эфире СТВ поздравила всех белорусов с сегодняшним праздником.

Здравствуйте, мы рады Вас приветствовать в праздничный день - 9 мая у нас в студии и поздравляем Вас с этим великим праздником.

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Здравствуйте, я хочу воспользоваться этим случаем и поздравить всех белорусов с сегодняшним праздником. Особая благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Я очень рада видеть, как Беларусь заботится о них, чтит память и очень хорошо относятся к тем людям, которые воевали во Второй мировой войне. Почти в каждой деревне Беларуси видны памятники тем людям, которые сражались на этих местах. Это очень трогательно и очень хорошо.

Вы в этот день обращаетесь к белорусам. Но Вы из Латвии. Что бы Вы сказали Вашим согражданам, жителям Латвии в этот день?

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

На территории Беларуси во Второй мировой войне сражались не только белорусы, сражались очень многие народы из всего Советского союза: и латыши, и грузины, и украинцы, и русские - все они тоже там присутствовали. Очень важно: очень хорошее отношение.

А именно Вы как проводите этот день в Беларуси? Как Вы празднуете?

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Планы на сегодня - поминание у памятника, наблюдение за парадом.

Вы активно путешествуете по Беларуси. У Вас не возникало такой мысли: заехать в какую-нибудь деревушку и лично пообщаться с ветеранами? Ведь очень важно не только узнать об этом и прочитать, но и чисто контакт, когда глаза в глаза смотрят?

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Да, иногда такое случается. Я встречаюсь с некоторыми людьми, просто узнаю историю края, спрашиваю. Но я думаю, что эти рассказы были бы поучительны именно подрастающему поколению.

Наш музей Великой Отечественной войны потрясает. Например, моя дочь-первоклассница буквально пару дней назад там была. А Вы посетили уже этот музей?

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Признаюсь, нет еще. Я собираюсь. Со временем, думаю, в мае я это сделаю.

Сколько лет Вы в Беларуси?

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

10 лет.

10 лет - это колоссальный возраст для дипломатической деятельности. Что-то изменилось в Вашем восприятии той войны за эти 10 лет?

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Я могу только радоваться тому, что в Беларуси забота о ветеранах. Это не пустые слова. Это действительно трогает. Оставляет хорошие впечатления. Причем это не только в праздничные дни - 9 мая и День защитников Отечества, но и повседневно. Они о них заботятся, не забывают, учитывая то, что их очень мало осталось…

Для тех ветеранов, которым уже за 80 лет, далеко не финансовая помощь нужна. Важно понимание.

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Беларусь так пострадала во время Великой Отечественной войны, как, наверное, никто другой. Много поломанных судеб. Потому это солидарность людей. Всё идёт от чистого сердца.

Какой бы Вы отметили для себя маршрут по Беларуси? И что именно Вас влечёт туда?

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Я была в Хатыни и Бресте несколько раз. Влекут следы истории. Туризм всегда основан на памятниках истории и при том еще люди хотят видеть, что связывает их страну с Беларусью: что общего, какие общие черты.