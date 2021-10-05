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«Люди улыбаются, все ходят счастливые». В Минске проходит 150 сельхозярмарок, и вот что там можно купить

05 октября 2021 14:37
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Новости Беларуси. В Минске определено 150 площадок для сельхозярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И работают они не только по выходным. На торговых объектах минчане могут приобрести вкусную и полезную продукцию по приемлемым ценам. Ярмарки продолжат свою работу до 15 ноября.

С ассортиментом овощей и фруктов на торговых площадках познакомилась наш корреспондент Карина Верховцева.

«Люди улыбаются, все ходят счастливые». В Минске проходит 150 сельхозярмарок, и вот что там можно купить-1

Карина Верховцева, корреспондент:
Сегодня на каждом шагу в столице можно увидеть яркие продуктовые палатки. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в самом разгаре. Давайте посетим одну из них и узнаем, что предлагают на выбор покупателям.

«Люди улыбаются, все ходят счастливые». В Минске проходит 150 сельхозярмарок, и вот что там можно купить-4

На центральных улицах в каждом районе еще издали виднеются разноцветные дары осени: это картофель, перец, огурцы и даже мед. В большинстве случаев продукция прямо с домашнего огорода. Например, Дмитрий – постоянный участник таких ярмарок. Мужчина поделился, что здесь особая атмосфера. Пополнить запасы на зиму приходят целыми семьями.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Ярмарки в Минске # общество # Карина Верховцева # Александр Евсеев # Елена Нагорная # Фотофакт

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