«Люди улыбаются, все ходят счастливые». В Минске проходит 150 сельхозярмарок, и вот что там можно купить

Новости Беларуси. В Минске определено 150 площадок для сельхозярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И работают они не только по выходным. На торговых объектах минчане могут приобрести вкусную и полезную продукцию по приемлемым ценам. Ярмарки продолжат свою работу до 15 ноября. С ассортиментом овощей и фруктов на торговых площадках познакомилась наш корреспондент Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

Сегодня на каждом шагу в столице можно увидеть яркие продуктовые палатки. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в самом разгаре. Давайте посетим одну из них и узнаем, что предлагают на выбор покупателям.