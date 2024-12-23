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Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь

23 декабря 2024 08:28
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Государственный департамент США призвал граждан немедленно покинуть Беларусь и присвоил стране четвертый, красный уровень угрозы, рекомендовал воздержаться от поездок в государство. Об этом указывается на сайте ведомства.

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь-1

Фото: pixabay

Гражданам рекомендуется избегать массовых общественных мероприятий, не логиниться в социальных сетях и еще раз пересмотреть вопрос о провозе электронных устройств. Им также советуют зарегистрироваться в системе экстренного информирования и связи STEP и разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

В департаменте подчеркнули, что в феврале 2022 года США закрыли свое посольство в Минске и свернули консульское обслуживание. 

Ранее ЕС ввел новые санкции против 28 граждан Беларуси и запретил импорт ряда товаров..

# Международная политика

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