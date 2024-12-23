Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь

Государственный департамент США призвал граждан немедленно покинуть Беларусь и присвоил стране четвертый, красный уровень угрозы, рекомендовал воздержаться от поездок в государство. Об этом указывается на сайте ведомства.

Гражданам рекомендуется избегать массовых общественных мероприятий, не логиниться в социальных сетях и еще раз пересмотреть вопрос о провозе электронных устройств. Им также советуют зарегистрироваться в системе экстренного информирования и связи STEP и разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

В департаменте подчеркнули, что в феврале 2022 года США закрыли свое посольство в Минске и свернули консульское обслуживание.

Ранее ЕС ввел новые санкции против 28 граждан Беларуси и запретил импорт ряда товаров..