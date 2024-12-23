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Белорусы, проживающие за рубежом, смогут отдать свой голос на выборах Президента Беларуси

23 декабря 2024 09:51
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Белорусы, проживающие за рубежом, смогут отдать свой голос на предстоящих президентских выборах в Беларуси.

Реализовать свое конституционное право белорусы, которые проживают за рубежом, смогут на территории Беларуси. Отдать свой голос за кандидата в Президенты можно будет на участках для голосования в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске и Могилеве.

Брест: ул. Карла Маркса, д. 19, Брестское областное объединение профсоюзов - участок для голосования № 24;
Витебск: ул. Маяковского, д. 1, ГУ «Центр культуры «Витебск» - участок для голосования № 15;
Гомель: , ул. Ланге, д. 17, ГУ «Гомельский областной общественно-культурный центр» - участок для голосования № 74;
Гродно: ул. Ожешко, д. 22, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» - участок для голосования № 14;
Минск: ул. Свердлова, д. 30, ГУО «Гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.» - участок для голосования № 61;
Могилев: ул. Березовская, д. 1, ГУО «Средняя школа № 24 г. Могилева имени К.М.Симонова» - участок для голосования № 84.

Белорусы, проживающие за рубежом, смогут отдать свой голос на выборах Президента Беларуси-1

В ЦИК сообщают, что бюллетень для голосования можно будет получить на одном из вышеперечисленных участках. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий личность: паспорт, идентификационная карта, биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь.

# Выборы # ЦИК Беларуси

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