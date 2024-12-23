Белорусы, проживающие за рубежом, смогут отдать свой голос на выборах Президента Беларуси

Белорусы, проживающие за рубежом, смогут отдать свой голос на предстоящих президентских выборах в Беларуси.

Реализовать свое конституционное право белорусы, которые проживают за рубежом, смогут на территории Беларуси. Отдать свой голос за кандидата в Президенты можно будет на участках для голосования в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске и Могилеве.

Брест: ул. Карла Маркса, д. 19, Брестское областное объединение профсоюзов - участок для голосования № 24;

Витебск: ул. Маяковского, д. 1, ГУ «Центр культуры «Витебск» - участок для голосования № 15;

Гомель: , ул. Ланге, д. 17, ГУ «Гомельский областной общественно-культурный центр» - участок для голосования № 74;

Гродно: ул. Ожешко, д. 22, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» - участок для голосования № 14;

Минск: ул. Свердлова, д. 30, ГУО «Гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.» - участок для голосования № 61;

Могилев: ул. Березовская, д. 1, ГУО «Средняя школа № 24 г. Могилева имени К.М.Симонова» - участок для голосования № 84.