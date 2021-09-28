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Любецкая поддержала исключение нормы об отзыве депутатов: это инструмент манипулятивного воздействия

28 сентября 2021 20:07
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Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один дискуссионный вопрос касается предложения исключить возможность отзыва депутатов народом.  

Любецкая поддержала исключение нормы об отзыве депутатов: это инструмент манипулятивного воздействия -1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За последние годы у нас никогда прецедентов не было в стране. Там должны быть веские основания, причем законные. А события прошлого года показали, что по конъюнктурным, назовем их так, соображениям это инструмент манипулятивного воздействия на орган, который в свое время должен принимать своевременные решения.

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# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

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