Любецкая поддержала исключение нормы об отзыве депутатов: это инструмент манипулятивного воздействия

Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один дискуссионный вопрос касается предложения исключить возможность отзыва депутатов народом.
Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один дискуссионный вопрос касается предложения исключить возможность отзыва депутатов народом.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За последние годы у нас никогда прецедентов не было в стране. Там должны быть веские основания, причем законные. А события прошлого года показали, что по конъюнктурным, назовем их так, соображениям это инструмент манипулятивного воздействия на орган, который в свое время должен принимать своевременные решения.
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