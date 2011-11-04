Лукашенко: В НАТО служат неглупые люди. Они прекрасно знают, на что способны наши Вооруженные Силы

Это заявил президент Республики Беларусь, отвечая на вопросы журналистов по окончании командно-штабных учений, которые прошли на полигоне вблизи Гродно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу еще раз привести в пример высказывания одного великого человека, пускай и с негативом для нас: тот, кто не кормит собственного солдата, будет кормить чужих. Вот и все затраты. Это, во-первых.

Во-вторых, когда я слышу разговоры о том, что это дорого, что это надо, не надо в связи с тем, что дорого, но я президент, вы меня избрали, и я буду принимать решения – надо это или не надо, целесообразно это или нет, дорого или нет. Я умею считать деньги. Поэтому отвечаю тем, кто начинает подобным образом высказываться: я разберусь сам – надо это или не надо. Я более информированный человек и знаю, если нам надо эту сторону военного дела подтянуть, мы будем тратить деньги.

Мы огулом не идем, фронтом не идем по всем военным направлениям, потому что у нас, действительно, средств не то, что не хватает, а не нужно это делать. И поверьте: тот, кто сегодня рассуждает о деньгах, когда речь идет о безопасности, об обороне, вряд ли это наши сторонники, вряд ли это люди, которые хотят сохранить неприкосновенность и независимость страны.

Какие траты? Это командно-штабные учения. Траты – это когда мы выезжаем в Ашулук. И то нам россияне здорово помогают. Если мы там тренируемся стрелять из самого современного оружия – это другой вопрос. Но и это надо делать. В противном случае надо выбросить это оружие. Оно нам не надо, если мы не можем учиться. Но ведь оружие надо, самое современное. Для того, чтобы и продемонстрировать другим, нашим недругам, что мы можем защитить свою землю.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По поводу того, что мы кого-то тут пугать собрались (НАТО и так далее). Вы знаете, в НАТО служат неглупые люди. Они прекрасно знают, на что способны наши Вооруженные Силы. Некоторые доклады мне доводились о том, как они оценивают нас. Очень высоко. Коль они нас высоко оценивают, наш потенциальный соперник (не враг, не противник, а соперник), это дорогого стоит. И этот уровень надо поддерживать. Поэтому мы никого не пугаем. А если кто-то заслуживает того, чтобы его напугать, пусть он нас боится.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не моя логика – логика народа. Поэтому будем готовить наши Вооруженные Силы. Территориальная оборона – новый вид вооруженного сопротивления, движения сопротивления, партизанской борьбы, народного движения в оборону нашей земли. Как хотите это называйте. Мы создали территориальные органы – это дешевле, чем иметь профессиональную армию, и мы будем готовить наших людей. Через год это будут идеальные войска, а в военное время – 120 тыс., ни много ни мало. И мы же не создаем новые структуры. Губернаторы стали генералами. Они в военное время будут за все отвечать: и за функционирование экономики, и за оборону нашей земли. А кто иначе? И мы их нагрузили территориальными войсками.

Армия – это выше, чем территориальные органы. Там супервоенная элита. Само собой, она существует, там все отлажено. Так это что, большие затраты, если мы территориальные войска имеем из состава людей, которые сегодня работают, где-то служат и так далее? И мы на них не тратим денег: ни на медицинское обеспечение, ни на бытовое обслуживание, ни на какой-то другой вид обслуживания. Они создаются на случай военного времени. Но в мирное время надо отрабатывать, учить. То есть, мы как раз, не имея огромных ресурсов, создаем органы безопасности и обороны из самих людей, не тратя на это деньги.

Я вам должен сказать, что от этого мы не отступимся. Нам многие завидуют, что мы создали концепцию национальной безопасности, четко выстроили систему защиты нашего государства. Притом практически за мизерные деньги.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сегодня обсуждали тему, и я поручил проработать: мы будем очень широко привлекать бизнесменов, предпринимателей в войска территориальной обороны. Они должны защищать и свою собственность, кроме семьи, земли и так далее. И это люди очень подготовленные, и среди них очень много наших людей, военных. Конкретный взвод, батальон им. Они будут знать каждого, если возглавят какое-то подразделение территориальной обороны. И если мы где-то в этой махине чего-то не досмотрим, у них есть возможности. Автомобили, материальные ресурсы и так далее – это будет в военное время задействовано. Поэтому найдем место и этим людям. Очень много у нас патриотично настроенных людей, особенно среди бизнеса. Мы сейчас конкретно по каждому человеку будем прорабатывать эти вопросы.

В ходе этих учений мы не просто посмотрели, что мы можем, что не можем, ошибок очень много, недостатков еще немало. Новую армию создаем. Нормативно-правовая база где-то чуть-чуть не дошлифована. Но мы все увидели. И до начала следующего года мы все приведем в порядок. И губернаторы уже самостоятельно будут потом проводить подобные тренировки с помощью Министерства обороны под контролем президента. Я буду контролировать через Государственный секретариат. Все мы сделаем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все, что нам нужно было в плане реформы Вооруженных Сил, мы сделали. По контрактникам и рядовому составу, по-моему, уже эта тема и не поднимается. Там, где нужен контрактник, - он служит, где нужны люди срочной службы - они есть. Не забывайте, что все мы – люди военные.

Я уже несколько раз высказывался, и это мое личное мнение: если мужик не нюхал пороха (не важно, как в армии служил - год, полтора, два, три или призывался на месяц-два), что это за мужик? Что это за мужик, который видит пистолет и не знает, как с ним обходится? Что это за мужик, который берет в руки автомат и не знает, как его разобрать, собрать или хотя бы снять с предохранителя, зарядить и начать стрелять? Ну что это за мужик?

Не надо упражняться к тому, что научили 10-20-30 тысяч, контрактниками сделали, а мы все остальные, 2-3 млн, будем бездарями в военном отношении. Ну хоть тут нам надо исходить из такого фактора, уже не говоря о безопасности, обороне и так далее.

Вообще, если мне говорят, что парень не служил в армии, подходит к девушке и начинает разговаривать, я как-то даже брезгливо отношусь с позиции этой девушки. О чем он может говорить? Он же не мужик, он ее защитить не сможет. Поэтому тренировать мужиков будем. И это очень важный вопрос. Ребята, которые побыли в армии, – совсем другие люди. В армии они становятся настоящими людьми, они осознают свою роль, свою значимость.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вот смотрю, между нами говоря, на губернаторов, на всех: вот их призвали, расшевелили – у них глаза блестят. К концу учений они себя уже чувствуют сильными. Это же психология. Это выше любого разговора об обороне. Поэтому мы должны из каждого мужика готовить защитника. Армия в этом отношении играет ключевую роль. А по контракту есть очень много должностей, где не надо менять людей каждый год-полтора. Он пришел, отслужил и ушел. Опять приходит другой человек. Очень сложное оборудование, вооружение сложное. И там нужны контрактники. Они сегодня служат.

В спецподразделениях у нас практически контрактники. Я не хочу называть подразделение, но очень боеспособное (НАТО везде об этом говорит и отмечает) – там одни офицеры служат по контракту. Там ни одного рядового, один-два прапорщика очень подготовленных. В основном, это офицеры.

Надо исходить от конкретного, идти от жизни: надо – будет контрактник, надо – значит будет человек на срочной службе. Но будет и то, и другое.