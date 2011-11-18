Лукашенко поздравил Президента Латвии с Днем независимости

В 1918 году после распада Российской империи в Риге впервые объявили о независимом латвийском государстве. В этот день в стране отмечают День провозглашения Республики.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Латвии 20 лет. Прибалтийская республика – важный торгово-экономический партнер страны. Товарооборот между государствами в январе-августе вырос почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, превысив 2 млрд долларов, а по итогам к концу декабря может составить 3 миллиарда.

С национальным праздником президента Латвии Андриса Берзиньша и народ этой страны от имени белорусской нации и себя лично поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.