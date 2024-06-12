Лукашенко поздравил коллектив Национального олимпийского стадиона «Динамо» с 90-летием со дня открытия

Сейчас это многофункциональная арена мирового уровня и главная спортивная площадка Беларуси. Стадион принимал матчи Олимпиады-80, ІІ Европейские игры и Игры стран СНГ в 2023-м. Во время войны он был практически разрушен, но после восстановлен. В годы перестройки частично превратился в рынок. Истинное возрождение стадиона «Динамо» началось в 2012 году. После реконструкции его трибуны вмещают 22 тысячи зрителей, большинство которых могут следить за происходящим на арене, не боясь дождя. От осадков укрывает навес из легких алюминиевых листов. Реновация, инициированная Президентом, длились 6 лет, за это время внутри «Динамо» и рядом произошли грандиозные изменения, которые и сегодня радуют глаз минчан и гостей города.

Коллектив Национального олимпийского стадиона «Динамо» с 90-летием со дня открытия поздравил Президент Беларуси.