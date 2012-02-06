Лукашенко обсудил социальные вопросы белорусских силовиков с Мальцевым и Жадобиным

Обеспечить всех военнослужащих жильем уже в ближайшие годы и пересмотреть вопросы денежного довольствия. Социальные вопросы белорусских силовиков поднимались на встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета Безопасности Леонидом Мальцевым и министром обороны Юрием Жадобиным.

Речь шла также о модернизации Вооруженных Сил и соответствии нашего вооружения, техники и тактики условиям современности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня интересует ситуация по модернизации армии, численности в том числе, на что мы будем выходить, проработка новых предложений по модернизации Вооруженных Сил, техники. И в связи с этим, что у нас там по финансированию, какие проблемы.

Второе направление. Кадры, денежное довольствие. И самый главный вопрос – мы договаривались о выработке некого алгоритма по строительству жилья для военнослужащих. В связи с этим, и Вы знаете, что у нас есть договоренность с президентом России, я ему направил письмо, главе Администрации поручал, чтобы уточнили, что с этим письмом, об изыскании дополнительных средств за счет сотрудничества Беларуси и России для белорусских военных. Я ему говорил о том, что, получается так, что у нас, в принципе, общая армия, потому что задачи у нас общие стоят на нашем направлении, России и Беларуси, а размер денежного довольствия военных России и Беларуси после последнего значительного повышения в Российской Федерации может разниться в два раза. Поэтому полтора-два раза нам неприемлемо, но попросил его за счет сотрудничества в разных сферах Беларуси и России найти эти денежные средства. Он мне пообещал. Попросил направить письмо и пообещал в этом плане помочь. Поэтому надо заняться конкретно этим вопросом.