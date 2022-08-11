«Проект заработает в самое ближайшее время». Головченко о белорусских портовых мощностях в России

Новости Беларуси. Эффективное использование мощностей российских портов, строительство собственной грузовой гавани и ответ на политический рэкет прибалтийских соседей. Эти темы 11 августа обсудили в кабинете Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство представило Александру Лукашенко варианты оптимизации наших логистических маршрутов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы понимаем, что большие объемы надо переваливать. Это касается всех видов грузов. Поэтому сегодня Президенту были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время. Это северо-западный регион Российской Федерации. Мы закроем сделку и после этого уже раскроем все карты, где будет эта точка на карте. Но этот проект заработает уже в самое ближайшее время. До конца этого года точно.