«Завтракаем только дома». Можно ли отказаться от школьного питания?
Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
У вас трое детей?
Екатерина Миранович, нутрициолог, диетолог, семейный health coach:
Четверо.
Сергей Парчевский:
Трое взрослых, а четвертый совсем маленький. Как вы боретесь с вот этой рекламой, приглашением за пять минут получить все готовое? Вообще, ваши дети в школу же ходят?
Екатерина Миранович:
Да, ходят.
Сергей Парчевский:
Они ссобойки с собой носят?
Екатерина Миранович:
Да, я на серьезе. Они берут ланч-боксы с собой. Каждое утро я встаю, мы завтракаем только дома, не кушаем в столовой.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Екатерина, ваши дети официально отказались от питания в школе, то есть это можно сделать?
Екатерина Миранович:
Вообще-то, можно сделать. Я как многодетная получаю бесплатное питание. Но если они хотят поесть, допустим, суп, пускай едят. Я не вижу критически ничего плохого, если дети съедят суп.
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