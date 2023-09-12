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«Завтракаем только дома». Можно ли отказаться от школьного питания?

12 сентября 2023 21:54
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Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
У вас трое детей?

«Завтракаем только дома». Можно ли отказаться от школьного питания?-1

Екатерина Миранович, нутрициолог, диетолог, семейный health coach:
Четверо.

Сергей Парчевский:
Трое взрослых, а четвертый совсем маленький. Как вы боретесь с вот этой рекламой, приглашением за пять минут получить все готовое? Вообще, ваши дети в школу же ходят?

Екатерина Миранович:
Да, ходят.

Сергей Парчевский:
Они ссобойки с собой носят?

«Завтракаем только дома». Можно ли отказаться от школьного питания?-4

Екатерина Миранович:
Да, я на серьезе. Они берут ланч-боксы с собой. Каждое утро я встаю, мы завтракаем только дома, не кушаем в столовой.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Екатерина, ваши дети официально отказались от питания в школе, то есть это можно сделать?

Екатерина Миранович:
Вообще-то, можно сделать. Я как многодетная получаю бесплатное питание. Но если они хотят поесть, допустим, суп, пускай едят. Я не вижу критически ничего плохого, если дети съедят суп.

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# Дети # общество # Сергей Парчевский # Екатерина Миранович # Наталья Надольская # Фотофакт

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