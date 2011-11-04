Лукашенко: Мы создадим новую, доселе неизвестную военную структуру — новую армию

В Беларуси создается новая армия, упор в которой будет сделан на войска территориальной обороны. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, вручая генеральские погоны руководителям областей и Минска.

Глава государства принимает участие в командно-штабном учении по территориальной обороне. Сегодня активная фаза проходит в Гродненской области.

Учения на Гожском полигоне в самом разгаре. Военнослужащие запаса и срочной службы показывают своё умение сориентироваться в ситуации. Для отработки практических действий была создана условная обстановка: по легенде, здесь осуществлён вооружённый прорыв через госграницу, активизировалась деятельность диверсантов и незаконных вооружённых формирований. Они оторвались от преследования и скрылись в лесу. Силами погранотряда перекрыты наиболее вероятные пути из передвижения, осуществляется осмотр транспортных средств. Задача — выявить противника и оказать сопротивление. За ходом учений наблюдает президент страны.

Глава государства вручил генеральские погоны руководителям регионов страны и Минска. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть особую ответственность такой должности, а также важность войск территориальной обороны.

Александр Лукашенко:

Давно надо было сделать. То, что вы фактически сегодня становитесь генерал-губернаторами, как это было уже у нас в истории, — это факт. Но это не ради показухи или просто престижа. Совершенно изменится и кадровая политика в отношении людей, которые будут командовать территориальными органами. Мы создадим новую, доселе неизвестную военную структуру — новую армию, если хотите, в Беларуси. Поэтому наряду с решением экономических проблем, социально-экономических на вас ложится ответственность по обеспечению и организации нашей военной составляющей.

Как было отмечено, данные учения не требуют больших затрат, но необходимы для того, чтобы проверить эффективность территориальной обороны, подключить людей из запаса. Призваны более 400 человек. Военные навыки резервисты вспомнили быстро. В учениях участвуют также подразделения спасателей, пограничников, милиции и КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.