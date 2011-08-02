Лукашенко: Коновалов поджег киоск «Витебскоблсоюзпечати», а наказание отбывали два невиновных человека

Александр Лукашенко выступает за повышение качества работы органов предварительного расследования. На совещании у Президента Беларуси рассматривался вопрос создания в стране единого Следственного комитета.

Как отметил глава государства, практика показывает, что почти две трети оправдательных приговоров в Беларуси вынесены судами из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками органов предварительного расследования своих должностных обязанностей.

Только за полгода прекращены уголовные дела за отсутствием состава преступления либо вынесены оправдательные приговоры в отношении полутора сотни человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Имеется немало фактов, когда виновные избегают уголовной ответственности и возмещения причиненного ими государству многомиллиардного ущерба.

Александр Лукашенко:

Кто ответит за то, что по обвинению в поджоге киоска «Витебскоблсоюзпечать» летом 2004 года были осуждены и отбывали наказание два невиновных человека, и только при расследовании взрыва в минском метро было установлено, что это дело рук террориста Коновалова? Кстати, вопроса «кто ответит», я полагаю, сегодня уже существовать не должно. Это же несложно — найти виновных. Вы искалечили судьбы людям. Поэтому хотя бы внесите нормальное предложение, чтобы те, кто калечил, оказались сегодня там.

Оставаясь таким образом безнаказанным, Коновалов осуществил взрывы в Витебске, и не один, как мы это знаем сегодня, а затем и в Минске. Если бы его остановили тогда, не было бы других преступлений и невинных жертв. Вот один из ярчайших примеров расхлябанности и разнузданности правоохранительной системы в целом. И о каком качестве следствия может идти здесь речь?

В этой связи имеет особую значимость вопрос повышения качества следствия. Одним из путей достижения этой цели может быть объединение следственных подразделений в единую централизованную структуру.