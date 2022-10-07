Лукашенко и Путин провели закрытые переговоры после неформального саммита в Санкт-Петербурге

Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нем рассказал .

Неформальный саммит СНГ прошел 7 октября в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси также принял в нем участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные встречи в Северной столице России уже стали хорошей традицией в преддверие полноформатной встречи Совета глав государств СНГ. По плану она пройдет на следующей неделе в Астане.

После главы государств общались фактически в закрытом режиме. Из публично озвученных тем неформального саммита – торгово-инвестиционное партнерство и устойчивость экономик стран Содружества. По окончании мероприятия наш Президент продолжил общение со своим российским коллегой. Около часа Александр Лукашенко и Владимир Путин вели переговоры один на один.