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Лукашенко и Путин провели закрытые переговоры после неформального саммита в Санкт-Петербурге

07 октября 2022 16:16
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Неформальный саммит СНГ прошел 7 октября в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси также принял в нем участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко и Путин провели закрытые переговоры после неформального саммита в Санкт-Петербурге-1

Подобные встречи в Северной столице России уже стали хорошей традицией в преддверие полноформатной встречи Совета глав государств СНГ. По плану она пройдет на следующей неделе в Астане.

Лукашенко и Путин провели закрытые переговоры после неформального саммита в Санкт-Петербурге-4

После главы государств общались фактически в закрытом режиме. Из публично озвученных тем неформального саммита – торгово-инвестиционное партнерство и устойчивость экономик стран Содружества. По окончании мероприятия наш Президент продолжил общение со своим российским коллегой. Около часа Александр Лукашенко и Владимир Путин вели переговоры один на один.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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