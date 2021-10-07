Лукашенко и Путин по телефону обсудили вопросы в развитии белорусско-российских отношений

7 октября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания – двусторонняя повестка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений и ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции. Среди тем и подготовка предстоящих саммитов. Через неделю Минск будет принимать заседание Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ, а на ноябрь запланировано проведение Высшего госсовета Союзного государства. Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.