Французские фермеры грозят блокировать поставки продуктов

Франции грозит серьезный дефицит продуктов. Фермеры намерены блокировать поставки, если власти не помогут сельхозпроизводителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Франции грозит серьезный дефицит продуктов. Фермеры намерены блокировать поставки, если власти не помогут сельхозпроизводителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за непомерных расходов аграрии несут громадные убытки, а правительство ничего не делает для решения проблем. Профсоюз фермеров выдвинул ультиматум: если до 19 ноября не будут предложены меры по выходу из кризиса, то на следующий день прекратятся поставки продуктов в магазины.