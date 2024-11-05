Французские фермеры грозят блокировать поставки продуктов

Из-за непомерных расходов аграрии несут громадные убытки, а правительство ничего не делает для решения проблем. Профсоюз фермеров выдвинул ультиматум: если до 19 ноября не будут предложены меры по выходу из кризиса, то на следующий день прекратятся поставки продуктов в магазины.