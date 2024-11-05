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Французские фермеры грозят блокировать поставки продуктов

05 ноября 2024 08:29
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Франции грозит серьезный дефицит продуктов. Фермеры намерены блокировать поставки, если власти не помогут сельхозпроизводителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры грозят блокировать поставки продуктов-2

Из-за непомерных расходов аграрии несут громадные убытки, а правительство ничего не делает для решения проблем. Профсоюз фермеров выдвинул ультиматум: если до 19 ноября не будут предложены меры по выходу из кризиса, то на следующий день прекратятся поставки продуктов в магазины.

# Акции протеста

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