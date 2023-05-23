Лукашенко – Герасимову: «Если вы мне до 1 января не вылечите всех, кто в очереди стоит, пойдёшь в тюрьму!»

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: средства на медицину выделяются колоссальные! И люди вправе видеть отдачу. Подробности здесь. К слову, о доступности знаний и медицинской помощи. По задумке выстроенная система должна работать так, чтобы при невозможности помочь в районной больнице, если нет квалифицированных кадров, оборудования или, как оказывается, им просто не умеют пользоваться, пациента могли передать дальше. Уровнем выше. Бороться за его жизнь.

Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси:

Не везде выстроено взаимодействие между оснащенными оборудованием медицинскими учреждениями и медучреждениями, прикрепленными к ним. В неоснащенных медучреждениях срок ожидания – до 5 месяцев. В Рогачевском районе на МРТ срок – более года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, в Рогачевском районе большая очередь или сломалось у них что-то – какая-то причина. Так у нас МРТ в стране не одна. Василий Герасимов:

Совершенно верно. Александр Лукашенко

Она [Ирина Абельская – прим.ред.] докладывала: кто бы к ней ни обратился (поставлена задача, это президентская больница) – принимай всех, чтобы люди не обижались! Почему не направили сюда? Почему в центр не направили, чтобы исследовать? Это же 5-7 минут – и все, человек исследован. КТ, МРТ и так далее. Это безответственность, это ваша расхлябанность – иначе не скажешь. Вам наплевать, что человек умрет через 3 дня. Шарлатаны! Давайте не будем перечислять эти факты. Фактов этих миллионы. Вы говорите направления. Не вовремя исследования проводят, не вовремя исследования, очереди бешеные (начиная от коленных суставов, заканчивая мозгами) – так? Василий Герасимов:

Да.

Александр Лукашенко:

Если вы мне до 1 января не вылечите всех, кто в очереди стоит, пойдешь в тюрьму! Александр Лукашенко сегодня был предельно эмоционален, слов не подбирал, несколько раз министру озвучил срок, который есть у него и его команды, чтобы исправить недочеты, а не просто их запрятать в статистике. Кстати, примечательно, что параллельно с проверками Минздрав занимался переаккредитацией учреждений здравоохранения. Похоже, идея оказалась не самой лучшей. Василий Герасимов:

У нас из 111 учреждений не прошло 80 с первого захода. Александр Лукашенко:

Закрыты, не работают? Василий Герасимов:

Три закрыты и не работают. При условии того, что каждый пациент, у которого закрыто отделение, – ему показан маршрут, куда он должен прибыть, где ему будет оказываться медицинская помощь, каким доктором будет оказываться медицинская помощь. Александр Лукашенко:

У вас три не работают. В одну вы поехали, во вторую и третью – ваши заместители, за неделю навели порядок и аккредитовали. Почему вы не сделали этого? Вы же это не сделали. Или в одну вы, губернатор – во вторую, начальник комитета в области – в третью. Поехали и навели порядок! Они не работают, вы маршруты им нарисовали.

Василий Герасимов:

Я пытаюсь доказать и сказать, что в некоторых ситуациях и не надо восстанавливать эту структуру. Нет смысла. В XXI веке нет смысла хирургии, в которой нет лапароскопической стойки. Александр Лукашенко:

Так есть лапароскопические стойки, а скальпелем режете людей. Василий Герасимов:

За это мы снимаем с должностей. Александр Лукашенко:

Да, конечно. Александр Николаевич, возьмите на контроль, вы специалист в этом, чтобы к концу года аккредитовали по-настоящему все учебные учреждения. Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит. Если окно разбито – тоже свое. Если лекарств не хватает и специалистов, до пусть до конца года сделают и аккредитуют. Возьмите это на контроль. По своим принципам железобетонно! Возникает резонный вопрос: кого обманываем. Гепрокурор докладывает: из 8 сотен проверенных учреждений при повторной проверке спустя время – 103 с теми же проблемами, которые на бумаге, вроде, и решены. Андрей Швед считает, что дело в палочно-галочной системе. Да-да, той самой с которой только-только справились в МВД.