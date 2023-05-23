Лукашенко – Герасимову: «Если вы мне до 1 января не вылечите всех, кто в очереди стоит, пойдёшь в тюрьму!»
Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: средства на медицину выделяются колоссальные! И люди вправе видеть отдачу. Подробности здесь.
К слову, о доступности знаний и медицинской помощи. По задумке выстроенная система должна работать так, чтобы при невозможности помочь в районной больнице, если нет квалифицированных кадров, оборудования или, как оказывается, им просто не умеют пользоваться, пациента могли передать дальше. Уровнем выше. Бороться за его жизнь.
Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси:
Не везде выстроено взаимодействие между оснащенными оборудованием медицинскими учреждениями и медучреждениями, прикрепленными к ним. В неоснащенных медучреждениях срок ожидания – до 5 месяцев. В Рогачевском районе на МРТ срок – более года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, в Рогачевском районе большая очередь или сломалось у них что-то – какая-то причина. Так у нас МРТ в стране не одна.
Василий Герасимов:
Совершенно верно.
Александр Лукашенко
Она [Ирина Абельская – прим.ред.] докладывала: кто бы к ней ни обратился (поставлена задача, это президентская больница) – принимай всех, чтобы люди не обижались! Почему не направили сюда? Почему в центр не направили, чтобы исследовать? Это же 5-7 минут – и все, человек исследован. КТ, МРТ и так далее. Это безответственность, это ваша расхлябанность – иначе не скажешь. Вам наплевать, что человек умрет через 3 дня. Шарлатаны! Давайте не будем перечислять эти факты. Фактов этих миллионы. Вы говорите направления. Не вовремя исследования проводят, не вовремя исследования, очереди бешеные (начиная от коленных суставов, заканчивая мозгами) – так?
Василий Герасимов:
Да.
Александр Лукашенко:
Если вы мне до 1 января не вылечите всех, кто в очереди стоит, пойдешь в тюрьму!
Александр Лукашенко сегодня был предельно эмоционален, слов не подбирал, несколько раз министру озвучил срок, который есть у него и его команды, чтобы исправить недочеты, а не просто их запрятать в статистике.
Кстати, примечательно, что параллельно с проверками Минздрав занимался переаккредитацией учреждений здравоохранения. Похоже, идея оказалась не самой лучшей.
Василий Герасимов:
У нас из 111 учреждений не прошло 80 с первого захода.
Александр Лукашенко:
Закрыты, не работают?
Василий Герасимов:
Три закрыты и не работают. При условии того, что каждый пациент, у которого закрыто отделение, – ему показан маршрут, куда он должен прибыть, где ему будет оказываться медицинская помощь, каким доктором будет оказываться медицинская помощь.
Александр Лукашенко:
У вас три не работают. В одну вы поехали, во вторую и третью – ваши заместители, за неделю навели порядок и аккредитовали. Почему вы не сделали этого? Вы же это не сделали. Или в одну вы, губернатор – во вторую, начальник комитета в области – в третью. Поехали и навели порядок! Они не работают, вы маршруты им нарисовали.
Василий Герасимов:
Я пытаюсь доказать и сказать, что в некоторых ситуациях и не надо восстанавливать эту структуру. Нет смысла. В XXI веке нет смысла хирургии, в которой нет лапароскопической стойки.
Александр Лукашенко:
Так есть лапароскопические стойки, а скальпелем режете людей.
Василий Герасимов:
За это мы снимаем с должностей.
Александр Лукашенко:
Да, конечно. Александр Николаевич, возьмите на контроль, вы специалист в этом, чтобы к концу года аккредитовали по-настоящему все учебные учреждения. Если дверь перекошена, пусть губернатор свою принесет и поставит. Если окно разбито – тоже свое. Если лекарств не хватает и специалистов, до пусть до конца года сделают и аккредитуют. Возьмите это на контроль. По своим принципам железобетонно!
Возникает резонный вопрос: кого обманываем. Гепрокурор докладывает: из 8 сотен проверенных учреждений при повторной проверке спустя время – 103 с теми же проблемами, которые на бумаге, вроде, и решены. Андрей Швед считает, что дело в палочно-галочной системе. Да-да, той самой с которой только-только справились в МВД.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы отмечаем политику докладов, что в сфере здравоохранения у нас все хорошо. За собой это влечет ряд негативных моментов. Вопиющем фактом, крайним, касаемо погони за показателями, стало то, что в текущем году мы выявили в Минской и Гомельской областях факты того, что выбрасываются на помойку пригодные к употреблению вакцины против ковида. 6 тысяч 405 упаковок обнаружены на свалках и мусорниках Гомельской и Минской областях. Начинаем разбираться, возбуждены уголовные дела, дана правовая оценка, но пока на поверхности лежит погоня за показателями по вакцинации населения. Только по этим двум фактам стоимость препаратов антиковидных превышает 180 тысяч рублей.
Завышают и показатели в расчетных отдельные ушлые руководители. Ковидные надбавки распределяют далеко не по принципу справедливости, а по схеме: кто выше в должности, тот и получает больше. Может, где-то это и норма, но не в Беларуси.
«Ни один студент не был отчислен из медуниверситета по причине плохой успеваемости». Как на это отреагировал Лукашенко? Подробности здесь.