Ради чего соседи готовы жертвовать промышленностью, транспортом и рейтингом власти? И самое главное, будут ли это делать и дальше? Разберем в «Занимательной политологии».

Из-за роста цен на газ и нефть Европа столкнулась с ловушкой «зеленой энергетики», которая крайне дорогая и не может обеспечить тяжелую промышленность. Обиднее всего тем, кто имеет запасы дешевого угля (например, Польша), но не может его использовать. В итоге при дорогой электроэнергии поляки закрывают шахты, а населению запрещают топить углем.

В советское время те, кто бывал в Польше, восторгались, какие же чистые там леса. На земле ни веточки, ни иголочки, ни шишки. Но дело не в том, что поляки какие-то особенно аккуратные. Просто отопление там всегда было дорогим, и они собирали с земли весь хворост под ноль.

Те, кто бывал в Польше до нынешнего кризиса с Украиной, тоже могли заметить, что в городах нет центрального отопления, а на стенах квартир висят ТЭНы. Отопление включают на ночь, потому что круглый день топить дорого, а нежилые комнаты стоят холодными.

Казалось бы, почему нельзя загрузить ТЭЦ дешевым углем из шахт и создать за счет своих ресурсов льготы для населения? Но проблема в «зеленой повестке» и квотах на выбросы, которые делают уголь нерентабельным. Так работает ловушка «зеленой энергетики».