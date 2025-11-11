Чем больше строишь, тем всё дороже – объясняем парадоксы «зелёной энергетики»

Из-за роста цен на газ и нефть Европа столкнулась с ловушкой «зеленой энергетики», которая крайне дорогая и не может обеспечить тяжелую промышленность. Обиднее всего тем, кто имеет запасы дешевого угля (например, Польша), но не может его использовать. В итоге при дорогой электроэнергии поляки закрывают шахты, а населению запрещают топить углем.
Ради чего соседи готовы жертвовать промышленностью, транспортом и рейтингом власти? И самое главное, будут ли это делать и дальше? Разберем в «Занимательной политологии».
В советское время те, кто бывал в Польше, восторгались, какие же чистые там леса. На земле ни веточки, ни иголочки, ни шишки. Но дело не в том, что поляки какие-то особенно аккуратные. Просто отопление там всегда было дорогим, и они собирали с земли весь хворост под ноль.
Те, кто бывал в Польше до нынешнего кризиса с Украиной, тоже могли заметить, что в городах нет центрального отопления, а на стенах квартир висят ТЭНы. Отопление включают на ночь, потому что круглый день топить дорого, а нежилые комнаты стоят холодными.
Казалось бы, почему нельзя загрузить ТЭЦ дешевым углем из шахт и создать за счет своих ресурсов льготы для населения? Но проблема в «зеленой повестке» и квотах на выбросы, которые делают уголь нерентабельным. Так работает ловушка «зеленой энергетики».
Чтобы выполнить требования ЕС, Польша обязана искусственно завышать цены на ископаемое топливо, чтобы энергия от ветряков и прочих разработок была конкурентна по цене. Искусственно создаются выгоды, чтобы был интерес строить ветряки. Но от этого растет цена на электричество.
А по мере того как сектор зеленой энергетики расширяется, например, строятся новые ветропарки, дорогая электроэнергия закладывается в их себестоимость. Стройка дорожает еще больше, и надо снова повышать тарифы. Получается, чем больше строишь, тем все это дороже и хуже.
В чем здесь разница подходов, например, с нашей страной? Мы тоже модернизируем энергетику. Но для этого Беларусь с момента избрания Президента годами покупала дешевый газ по дружественной цене у России. Экономила валютные ресурсы, а потом на сэкономленные средства мы купили у России новую технологию – АЭС. Да еще в кредит, чтобы энергия была чище и дешевле.
И это не ветряк, который примитивен, просто генератор и пропеллер, а сложная научная школа, локомотив наукоемкой промышленности, возможность строить компоненты АЭС на экспорт вместе с «Росатомом» и дополнительно зарабатывать.
Вот это логика нормального государства. А в Польше все наоборот. Чем больше они строят «зеленых источников», тем дороже становится электроэнергия. Подробнее в видео.