Как замотивировать молодёжь работать в сельском хозяйстве? Мнение директора предприятия

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Мария Адамович, директор ОАО «Любашево»:

Я вам скажу, что сегодня со мной приехали мои молодые специалисты. В том числе приехала девчонка, которая сразу после школы пришла к нам на работу с условием того, что хозяйство ей даст целевое направление. Сегодня она определяется в выборе профессии. То есть в хозяйстве нужны и бухгалтера, и экономисты, и юристы. Председатель райисполкома заинтересован тоже, чтобы молодежь оставалась у нас в районе, потому что городок Ганцевичи сам по себе небольшой. Интерес заключается в том, чтобы оставить молодежь у себя, в самом городке, в районе работать. Наверное, у меня в хозяйстве, если посмотреть, работает большая часть молодежи. И даже механизаторы.

Евгений Пустовой:

У нас статистика есть. Самому старшему сотруднику в конторе – 34 года.

Мария Адамович:

Да, так и есть. Сегодня в конторе у меня работают со мной бухгалтеры, экономисты, вся молодежь.

Евгений Пустовой:

В конторе тепло, хорошо, деньги считают. А в поле?



Мария Адамович:

А в поле, когда было распределение, я поехала в Ляховичский колледж, я оттуда привезла себе двух агрономов. Они сегодня у меня работают. Один агроном по кормопроизводству – Валерия Александровна, а Дарья Петровна у меня агроном-семеновод. Наверное, сам руководитель должен быть заинтересован, чтобы молодежь оставалась.

Евгений Пустовой:

Витебску дайте совет, как закреплять молодые кадры.

Мария Адамович:

Все зависит от руководителя. Я сразу скажу. Если зарплата – это стимуляция, то есть выбрать профессию, что там можно заработать. Если нет интереса, если не интересен коллектив, наверное, нужно создать такую ауру в коллективе, чтобы было интересно, чтобы на работу идти с удовольствием.