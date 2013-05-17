Новости Беларуси. Лучшую многодетную семью выбрали в Несвиже.

Конкурс проходил в десятый раз. В этом году своими ценностями с жителями и гостями города поделились четыре семьи.

Победителями стали Михаил и Ирина Гольштейны. Кстати, они были и самой молодой семьей, принявшей участие в конкурсе.

Михаил и Ирина воспитывают троих детей. Своих чад с детства приучают уважать старших, помогать родителям. Воспитать достойного человека, утверждают молодые люди, - это сложно и ответственно. Важно, чтобы в семье царила атмосфера любви и доброты.

К слову, сегодня в Несвижском районе почти четыре сотни многодетных семей, в которых воспитываются более 1200 малышей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.