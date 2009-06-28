Лучшим белорусам вручены госнаграды (ФОТО+ВИДЕО)

В этом году медали и ордена раздавали параллельно с государственными премиями.

Хоть до масштабов хрущевской кукурузы рапсу пока далеко, результат своих многолетних опытов – она уже готова назвать стратегической культурой. Теперь кажется, всю жизнь переходила это экспериментальное поле. И вот оно – селекционное ноу-хау.

Масло, которое по вкусу напоминает оливковое. И, кстати, биотопливо — недалеки те времена, когда рапсом будут заправлять автомобили. Вот и мотивы – почему Ядвига Эдвардовна с коллегами сделали ставки на эти желтые цветы.

Ядвига Пилюк, заведующая лабораторией крестоцветных культур научно-практического центра по земледелию НАН Беларуси:

Вспомните прошлые времена. Лет двадцать назад у нас за одну бутылку растительного масла можно было купить два килограмма свинины. Понимаете? А сейчас цена достойная и нормальная. Я считаю в этом роль есть рапсового масла.

Закупочные госцены на рапс упали еще весной, что удешевило весь ассортимент в торговых точках. Экономически эффективным рапсом они «культурно» оставили конкурентов позади. Причем, не только на рынке, но и в списке на госнаграды.

Михаил Кадыров, первый заместитель генерального директора научно-практического центра по земледелию НАН Беларуси

Семь туров тайного голосования. И в конечном итоге победило что? Народохозяйственный экономический эффект для государства. Те научные заделы, уровень их, которые позволили этот экономический эффект обеспечить.

Его сборник стихов «Нетры» ещё в 2005-ом вошёл в список ста лучших книг мира на престижной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. А теперь наряду с новой книгой — «Палын. Чарнобыль» он завоевал поэту ещё и государственное признание. Соседи по книжной полке отдают почести по-своему — литературной пародией.

Микола Шабович, поэт:

У него была такая строчка гениальная: «Я плыў па Прыпяці с даяркамі». И мы тут сочинили:

А потым, помню, са свінарками,

Ужо у вячэрнім цягніку

Такімі мы хрусцелі шкварками —

Свінаркі былі ўжо у саку...

Лирика самого Башлакова куда печальней. В его творчестве выделяют два периода – до чернобыльской трагедии и после. Поэт лично объехал все районы, которые пострадали от катастрофы. Каким-то незаконченным был бы этот сборник – если бы стихи отсюда не услышали местные жители.

Михась Башлаков, поэт:

Я быў здаровы, крэпкі, малады, прыгожы. Як ўсе дурні-пісьменнікі, я кінуўся ў гэтую зону, ездзіў шмат. Мне гавораць, мол, Міхась, чаго ты заўседы такі песімістычны? А як я магу радавацца, кали я пабачыў слезы, гора, адсяленне.

Михась Захарович часто читает собственные стихи публично. Пускай, сейчас эти далеко не так популярны, как раньше, у поэзии всегда находится благодарная аудитория.

Для напарников из патрульно-постовой службы – и то дежурство по началу ничем не отличалось от обычного. Традиционный объезд района, несколько злоупотребляющих компаний и вы зовы по мелким вопросам. До того дня, им вообще не приходилось иметь дело с вооруженными преступниками.

Правда, сказать, что бдительность спала – не скажешь. Такая у них работа – быть всегда начеку. Но та квартира, лужи крови в тамбуре и два трупа – непроизвольно подтянули руку поближе к кобуре.

Алексей Горючко, милиционер полка патрульно-постовой службы милиции главного управления внутренних дел Мингорисполкома:

Он сидел спокойно на скамейке. Разговаривал по телефону. Как только мы приблизились метров на 15 – оружие достал и перевел на нас. И сразу начал в нас стрелять.

Огнестрельное ранения в колено. И рефлекторно-подсознательное – задержать преступника любыми путями, что и получилось. Только в тот момент прапорщик Горючко не думал о мужестве.

Алексей Горючко, милиционер полка патрульно-постовой службы милиции главного управления внутренних дел Мингорисполкома:

Когда меня подстрелили – я больше думал о напарнике, что с ним. Потому что он пригорком на тот момент остался, и его могло ранить.

В этом зале каждый совершил подвиг. Одни – научный, другие – технический, архитектурный или литературный. В этом году наград из рук Президента удостоены 64 белоруса.

Александр Лукашенко:

В этом зале – надежда и опора нашего государства. Те, кто обеспечит его прорывное развитие по всем направлениям. Я уже неоднократно говорил: Беларусь последней из стран мирового сообщества вступила в разразившийся на Западе кризис, но должна первой из него выйти. Предпосылки для этого у нас имеются. Сплоченность и единство народа, его трудолюбие и энергия, научный поиск и внедрение в производство новейших технологий, обеспечение продовольственной, экономической и национальной безопасности – вот далеко не полный перечень тех факторов, которые реально подкрепляют наш оптимизм.

Анна Бунькова, Анна Санюкевич, Алексей Мартиненок на неделе узнали, чего стоит государственная награда.