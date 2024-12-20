Премьер Словакии Фицо пригрозил серьезным конфликтом Украине из-за газа

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил Украине конфликтом, если не будет решен вопрос с транзитом газа через территорию страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост в Facebook.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», – говорится в публикации.