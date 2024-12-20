Премьер Словакии Фицо пригрозил серьезным конфликтом Украине из-за газа

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил Украине конфликтом, если не будет решен вопрос с транзитом газа через территорию страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост в Facebook.
«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», – говорится в публикации.
Он заметил, что Словакия оказывает помощь Украине и ожидает взаимной солидарности. Ранее глава словацкого правительства сообщил, что Зеленский исключает возможность транзита газа по украинской территории, за исключением российского газа.
Эксперты предостерегают, что перекрытие поставок из России может привести к росту цен на газ и дисбалансу в Европе. Единственным источником российского газа для Европы останется «Балканский поток».