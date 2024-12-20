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Премьер Словакии Фицо пригрозил серьезным конфликтом Украине из-за газа

20 декабря 2024 14:50
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил Украине конфликтом, если не будет решен вопрос с транзитом газа через территорию страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост в Facebook.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», – говорится в публикации.

Премьер Словакии Фицо пригрозил серьезным конфликтом Украине из-за газа-1

Фото: pixabay

Он заметил, что Словакия оказывает помощь Украине и ожидает взаимной солидарности. Ранее глава словацкого правительства сообщил, что Зеленский исключает возможность транзита газа по украинской территории, за исключением российского газа. 

Эксперты предостерегают, что перекрытие поставок из России может привести к росту цен на газ и дисбалансу в Европе. Единственным источником российского газа для Европы останется «Балканский поток».

# Международная политика

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