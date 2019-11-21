«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?
Новый день заглядывает в окна спальни. Комната релакса и уединения одновременно расслабляет и заряжает энергией. Секрет универсальности хоум-пространства раскроет дизайнер интерьеров Мария Голденберг.
Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
Спальня – это очень личное пространство в семье и оно должно совместить в себе много функций, главная из которых – это качественно отдохнуть.
Обустройство этой спальной комнаты подходит к своему логическому завершению. Она небольшая и выполнена в современном классическом стиле. Мы имеем такое красивое изголовье. По бокам кровати – современные тумбочки.
В этой спальне нам получилось сделать вместо шкафа гардеробную комнату. Я считаю, что это очень хороший вариант, потому что такие жалюзийные двери выглядят красивее, причем их две штуки. Одна ведет в женскую половину, а вторая – в мужскую. Таким образом, у нас получилась возможность разместить телевизор на стене. Она соединена внутри и довольно просторная.
Какое должно быть освещение в спальне?
Мария Голденберг:
В спальне лучше всего предусмотреть спокойное, располагающее к отдыху и релаксации освещение. Оно не должно быть ярким.
Это должны быть либо настенные светильники, либо светильники, расположенные над тумбочками по краям кровати, либо подвесные на современный манер, как в данной спальне.
В какие тона лучше облачать спальную комнату?
Мария Голденберг:
В спальне лучше использовать природные тона, которые вечером будут настраивать на спокойный лад. Это песочные, коричневатые и сероватые тона, однако если спальня небольшого размера, то лучше использовать светлые тона и при этом цвет штор лучше подбирать в цвет стен, тогда спальня визуально будет казаться больше.
Насколько плотными должны быть шторы?
Мария Голденберг:
Они должны быть достаточно плотными и не пропускать свет.
Каким тканям Вы отдадите предпочтение?
Мария Голденберг:
Самым натуральным. Если мы говорим о постельном белье, то самая приятная ткань – это сатин. Наволочки на подушках из шелка помогают сохранить молодость кожи.
Можно использовать ковры, коврики по бокам кровати, тем более это очень удобно: вставать утром босыми ногами на что-то мягкое и теплое.
Различного рода зеркала, рамочки для фотографий, подсвечники и свечи, а также это может быть камин.