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«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?

21 ноября 2019 07:30
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Новый день заглядывает в окна спальни. Комната релакса и уединения одновременно расслабляет и заряжает энергией. Секрет универсальности хоум-пространства раскроет дизайнер интерьеров Мария Голденберг.

Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
Спальня это очень личное пространство в семье и оно должно совместить в себе много функций, главная из которых это качественно отдохнуть.

«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?-1

Обустройство этой спальной комнаты подходит к своему логическому завершению. Она небольшая и выполнена в современном классическом стиле. Мы имеем такое красивое изголовье. По бокам кровати – современные тумбочки.

«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?-4

В этой спальне нам получилось сделать вместо шкафа гардеробную комнату. Я считаю, что это очень хороший вариант, потому что такие жалюзийные двери выглядят красивее, причем их две штуки. Одна ведет в женскую половину, а вторая в мужскую. Таким образом, у нас получилась возможность разместить телевизор на стене. Она соединена внутри и довольно просторная.

«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?-7

Какое должно быть освещение в спальне?

Мария Голденберг:
В спальне лучше всего предусмотреть спокойное, располагающее к отдыху и релаксации освещение. Оно не должно быть ярким.

«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?-10

Это должны быть либо настенные светильники, либо светильники, расположенные над тумбочками по краям кровати, либо подвесные на современный манер, как в данной спальне.

«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?-13

В какие тона лучше облачать спальную комнату?

Мария Голденберг:
В спальне лучше использовать природные тона, которые вечером будут настраивать на спокойный лад. Это песочные, коричневатые и сероватые тона, однако если спальня небольшого размера, то лучше использовать светлые тона и при этом цвет штор лучше подбирать в цвет стен, тогда спальня визуально будет казаться больше.

Насколько плотными должны быть шторы?

Мария Голденберг:
Они должны быть достаточно плотными и не пропускать свет.

Каким тканям Вы отдадите предпочтение?

Мария Голденберг:
Самым натуральным. Если мы говорим о постельном белье, то самая приятная ткань – это сатин. Наволочки на подушках из шелка помогают сохранить молодость кожи.

«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?-16

Можно использовать ковры, коврики по бокам кровати, тем более это очень удобно: вставать утром босыми ногами на что-то мягкое и теплое.

«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?-19

Различного рода зеркала, рамочки для фотографий, подсвечники и свечи, а также это может быть камин.

«Лучше использовать природные тона». Как правильно обустроить спальную комнату?-22

# Дизайн интерьера # общество # Мария Голденберг # Фотофакт # Дизайн

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