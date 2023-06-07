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«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?

07 июня 2023 08:30
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Новости Беларуси. Путешествие в мир разнообразной культуры и ярких традиций. В Минске открыта выставка «Лица Пакистана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?-1

«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?-3

«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?-5

Она приглашает познакомиться с культурой, уникальным наследием и древними традициями восточной страны. В экспозиции работы выдающихся пакистанских художников и фотографов. Посетители могут не только культурно обогатиться, но и попробовать национальную кухню страны. Почувствовать колорит, глубину и верность традициям можно в Национальной библиотеке. Выставка работает до 30 июня.

«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?-8

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Наша идея была погрузить гостей выставки в атмосферу Пакистана. Чтобы они могли познакомиться не только с искусством и культурой, но также и с миром музыки и национальной традиционной пакистанской едой.

«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?-11

Зайнеб Хаб, художница:
Я очень рада, что меня пригласили на эту выставку. Хочу отметить, что в своих работах я фокусировалась на архитектурные сооружения Пакистана, на его природу и пейзажи. Все это вы можете увидеть в моих работах, они выполнены в стиле абстракционизма.

«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?-14

«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?-16

«Лица Пакистана» в Минске: что показывают на выставке?-18

За последнее десятилетие Пакистан и Беларусь наладили эффективное многостороннее сотрудничество. Страны регулярно обмениваются визитами, развивая торговлю и культурный диалог.

# Выставки в Минске # общество # Саджад Хайдер Хан # Фотофакт

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