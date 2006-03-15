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<Столичный учитель - столичному образованию>

15 марта 2006 12:04
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В Минске прошло награждение лучших педагогов - лауреатов конкурса <Столичный учитель - столичному образованию>. Два месяца воспитатели центров детского творчества девяти районов Минска оспаривали звание лучшего. Профессионализм воспитателей и творческий потенциал воспитанников с каждым годом растет. Внешкольному образованию государством уделяется большое внимание - в столице, например, за прошлый год на развитие учреждений детского творчества было выделено более пяти миллиардов рублей.
# общество

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