В Минске прошло награждение лучших педагогов - лауреатов конкурса <Столичный учитель - столичному образованию>. Два месяца воспитатели центров детского творчества девяти районов Минска оспаривали звание лучшего. Профессионализм воспитателей и творческий потенциал воспитанников с каждым годом растет. Внешкольному образованию государством уделяется большое внимание - в столице, например, за прошлый год на развитие учреждений детского творчества было выделено более пяти миллиардов рублей.