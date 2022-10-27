Лепка из глины, поделки из соломы и лозы. Вот как в Борисове возрождают народные ремёсла

Новости Беларуси. Директор Борисовского районного центра народного творчества Елена Янковская возрождает местные обычаи и прививает молодежи любовь к народным ремеслам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У нее огромная коллекция работ из соломки и лозы. Есть даже гобелены и тканые пояса.

Ее знакомство с творчеством началось еще в художественной школе. А после был колледж искусств. Там Елена Янковская освоила разные техники. После судьба занесла в Шкловский район. Там начала углублено изучать народное творчество, заинтересовалась куклами. Изучала их смысл и подачу. После увлекалась ткачеством поясов и гобеленов, но как разносторонний человек не остановилась. Освоила соломоплетение.