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Лепка из глины, поделки из соломы и лозы. Вот как в Борисове возрождают народные ремёсла

27 октября 2022 14:10
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Новости Беларуси. Директор Борисовского районного центра народного творчества Елена Янковская возрождает местные обычаи и прививает молодежи любовь к народным ремеслам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У нее огромная коллекция работ из соломки и лозы. Есть даже гобелены и тканые пояса.

Взяла уроки мастерства и Мария Царикевич.

Лепка из глины, поделки из соломы и лозы. Вот как в Борисове возрождают народные ремёсла-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Лепка из глины, поделки из соломы, лозоплетение. Елена Вячеславовна Янковская почти 10 лет занимается разными видами ремесла, проводит мастер-классы и участвует в выставках.

Лепка из глины, поделки из соломы и лозы. Вот как в Борисове возрождают народные ремёсла-4

Ее знакомство с творчеством началось еще в художественной школе. А после был колледж искусств. Там Елена Янковская освоила разные техники. После судьба занесла в Шкловский район. Там начала углублено изучать народное творчество, заинтересовалась куклами. Изучала их смысл и подачу. После увлекалась ткачеством поясов и гобеленов, но как разносторонний человек не остановилась. Освоила соломоплетение.

Подробнее в видеоматериале.

# Народное творчество # общество # Мария Царикевич # Елена Янковская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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