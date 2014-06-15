Леонид Млечин, российский писатель: «Купляйце беларускае!» я поддерживаю. Я сносил 4 белорусских костюма

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает писатель и журналист Леонид Млечин.

Леонид Михайлович, вы как журналист, публицист, историк, в ваших работах любите оперировать категориями «это событие изменило ход мировой истории». Как вы считаете, создание Евразийского экономического союза изменило или изменит ход мировой истории?

Леонид Млечин:

Это станет ясно позднее. Замечательно один из моих клиентов сказал, что нет специалистов по будущему, есть только специалисты по прошлому. Это правда. Даже погоду нельзя точно прогнозировать. Мне математики объясняли, что когда началось компьютерное моделирование погоды, они думали, что вопрос только в количестве установок. А выяснилось, что это невозможно. Слишком много привходящих факторов. Так и в любом событии, которое происходит сегодня, сказываются столько личных, столько личностей в этом участвуют. И ты никогда не знаешь, как они себя поведут. Поэтому невозможно прогнозировать на самом деле, действительно.

То есть, будь машина времени, вы бы отправились не в будущее, а в прошлое?

Леонид Млечин:

Я бы отправился в будущее, может быть, но это бессмысленно. А что касается прошлого, вы знаете, да, хотелось бы иногда, потому что хочется посмотреть, как это было на самом деле. Ведь ты полностью восстановить не можешь прошлые события. Даже предположим: ты где-то побывал, ты возвращаешься домой, пересказываешь то, что ты видел, но ты пересказал маленькую толику того, что произошло, и то, как ты это увидел. Это ведь было немножко по-другому. И все силы уходят на попытки восстановить максимально точно. Но бесконечно точно невозможно. Поэтому поглядеть бы хотелось.

Из последних событий что бы вы отметили? Событий, которые изменили ход действительно мировой истории.

Леонид Млечин:

Я думаю, что то, что происходит на Украине в течение последнего полугода, – это, конечно, события, которые, во-первых, для судеб многих людей оказались тяжелыми, ужасными, люди погибли. Это будет иметь очень большие последствия для Украины, для России, для Европы, может быть, для всего мира, потому что такие события просто так не исчезают. Они оказывают влияние более масштабное, чем нам сегодня кажется.

Великая Отечественная война, которая для Беларуси совершенно особая тема, и в этом году мы отмечаем 70-летие освобождения Беларуси. Вот это событие в какой мере изменило портрет белоруса, характер белоруса, собирательный образ белоруса?

Леонид Млечин:

Во-первых, освобождение от немцев было спасением людей. Я знаю белорусских партизан, был знаком лично, с глубоким уважением к ним относился. Это спасло им жизнь, спасло жизнь людям, которые просто жили и могли погибнуть. В этом смысле все изменило. Я думаю, что это такой опыт, который наложил очень тяжелый отпечаток. Он с одной стороны позитивный, потому что победили в войне, а с другой стороны он трагический, потому что, когда ты видишь смерть, когда она происходит на твоих глазах, это не проходит просто так и безнаказанно. Это все оставляет тяжелый след и очень мешает развитию. Я думаю, не будь войны, Беларусь была бы другой, конечно.

На характере белорусов это сказалось каким-то образом? Принято считать, что белорусы памяркоўныя.

Леонид Млечин:

Те качества, о которых вы говорили, носят более древний характер. Я говорю об этом с осторожностью, я все же не специалист, не культуролог. Мне кажется, более древний характер. И, кстати, эти качества очень симпатичны человеку, приехавшему из Москвы. И мы с женой, у нас у обоих корни из Беларуси, всегда сюда приезжаем и чувствуем себя очень комфортно. Именно потому, что белорусы другие. Бытовая культура, это спокойствие, доброжелательность. Это очень ощутимо, когда через полтора часа оказался в другом городе.

Для меня, например, имеет значение, что я в Беларусь прилетаю, мне не надо визы, не надо разрешения, я могу здесь устроиться на работу, если найду. Меня в поликлинике обслужат и так далее. Я, собственно говоря, такого бы хотел на территории всего бывшего Советского Союза. Мне не важно, что в той или иной стране своя власть, свой Парламент. Мне бы хотелось иметь возможность приехать работать, учиться, жить и так далее. Если бы была еще единая валюта, чтобы не надо было соображать, сколько это стоит, было бы совсем хорошо.

В одном из интервью сказали, что вы любите отдыхать, по-моему, где-то в белорусской глубинке, на агроусадьбах и поддерживать лозунг «Купляйце беларускае!» Это журналисты придумали или нет?

Леонид Млечин:

«Купляйце беларускае!» я поддерживаю. Я сносил 4 белорусских костюма, у меня сейчас пятый. Я просто сносил их. Насчет отдыхать. Я не отдыхаю. Но мы, когда на съемках были, ночевали действительно в этих замечательных домиках. Нам очень понравилось. Было тихо, спокойно, вкусно кормили. Мне очень нравится. Если бы я поехал отдыхать, отдыхал бы с удовольствием. Просто пока не получается.