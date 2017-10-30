Лекции, экскурсии в общежитие и встреча с ректором: 90 школьников станут студентами БГУ на неделю

Новости Беларуси. Главный вуз страны проводит необычный проект. Ровно на семь дней 90 школьников со всей Беларуси станут учащимися вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие абитуриенты уже 30 октября начали знакомиться со студенческой жизнью. В программе – лекции, семинары, экскурсии в общежитие, а также встреча с ректором. К слову, ребята прошли строгий отбор. Всего на участие в проекте поступило полторы сотни заявок.

Николай Костюков, учащийся ГУО «Гимназия г. Быхова»: Атмосфера, конечно, кардинально отличается от школьной. Это 100 % я говорю, потому что здесь уже чувствуешь себя по-другому. Чувствуешь себя студентом, взрослым. Нет такой привязанности к родителям.

Мария Буката, учащийся ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска»:

В первую очередь мне понравилось то, что к нам не относятся как гостям, а как к полноправным студентам. С нами общаются наравне, как и с остальными.

Оценки нам пока не ставят.

Проект проводится уже в третий раз. В 2017 году факультетов, принимающих школьников, стало вдвое больше. Это говорит о спросе на такой необычный образовательный экскурс.