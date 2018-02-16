«Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов». Как изменится облик белорусских городов в ближайшее время?
Новости Беларуси. Облик белорусских городов в ближайшее время изменится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка делается на такой популярный в мире стройматериал, как стекло.
Современные его виды позволяют сберегать тепло, делают городское пространство не только светлее и прозрачнее, но еще и безопаснее. К примеру, ламинированное стекло при разбивании остается приклеенным к пленке и не травмирует людей. В той же Европе его использование – норма при остеклении балконов, лоджий общественных пространств.
Беларусь пока в начале пути. Но объемы потребления специального стекла в стране неизменно растут уже несколько лет. К слову, модернизированная отечественная стекольная отрасль способна полностью обеспечить в нем потребность строителей.
Иван Протуро, генеральный директор предприятия:
Республика Беларусь, к нашему удовлетворению, берет новую продукцию всё больше и больше. Это тоже имеет развитие в строительстве. Это именно то, ради чего проводилась модернизация. Это улучшение жизни нашего населения.
Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов. Сегодня мы рассматриваем его обязательное применение, особенно в крупных городах, где повышенный шум, стекление лоджий. Это и безопасность, и шумопоглащение.
Больше стекла будет использоваться при проектировании и строительстве жилых массивов. На первое место теперь выходит комфорт среды обитания: больше никаких автостоянок во дворах, максимум зелени и рекреационных зон в самом жилом массиве.
Кстати, в 2018 году в Беларуси планируется построить 4 миллиона квадратных метров новых квартир, почти каждый четвертый – с государственной поддержкой.