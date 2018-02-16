Прямой эфир

«Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов». Как изменится облик белорусских городов в ближайшее время?

16 февраля 2018 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Облик белорусских городов в ближайшее время изменится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка делается на такой популярный в мире стройматериал, как стекло.  

Современные его виды позволяют сберегать тепло, делают городское пространство не только светлее и прозрачнее, но еще и безопаснее. К примеру, ламинированное стекло при разбивании остается приклеенным к пленке и не травмирует людей. В той же Европе его использование – норма при остеклении балконов, лоджий общественных пространств.  

«Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов». Как изменится облик белорусских городов в ближайшее время?-1

Беларусь пока в начале пути. Но объемы потребления специального стекла в стране неизменно растут уже несколько лет. К слову, модернизированная отечественная стекольная отрасль способна полностью обеспечить в нем потребность строителей.  

«Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов». Как изменится облик белорусских городов в ближайшее время?-4

Иван Протуро, генеральный директор предприятия:  
Республика Беларусь, к нашему удовлетворению, берет новую продукцию всё больше и больше. Это тоже имеет развитие в строительстве. Это именно то, ради чего проводилась модернизация. Это улучшение жизни нашего населения.  

«Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов». Как изменится облик белорусских городов в ближайшее время?-7

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:  
Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов. Сегодня мы рассматриваем его обязательное применение, особенно в крупных городах, где повышенный шум, стекление лоджий. Это и безопасность, и шумопоглащение.  

Больше стекла будет использоваться при проектировании и строительстве жилых массивов. На первое место теперь выходит комфорт среды обитания: больше никаких автостоянок во дворах, максимум зелени и рекреационных зон в самом жилом массиве.  

Кстати, в 2018 году в Беларуси планируется построить 4 миллиона квадратных метров новых квартир, почти каждый четвертый – с государственной поддержкой.  

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт # Анатолий Черный # Иван Протуро

Другие новости рубрики

Все новости
Во время рабочей поездки в Слуцк Лукашенко пояснил свое решение об отставке Шамко и Амельяновича
16 февраля 2018 11:19

Во время рабочей поездки в Слуцк Лукашенко пояснил свое решение об отставке Шамко и Амельяновича

Это наша Даша! Как болельщики поддерживают Домрачеву – эксклюзивные кадры
16 февраля 2018 09:56

Это наша Даша! Как болельщики поддерживают Домрачеву – эксклюзивные кадры

«Конечно, гордость». Беларусь украсили плакаты, прославляющие верных своему делу и стране белорусов
16 февраля 2018 09:44

«Конечно, гордость». Беларусь украсили плакаты, прославляющие верных своему делу и стране белорусов