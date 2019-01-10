Курсы английского и отработка внештатных ситуаций. Белорусская милиция готова обеспечивать безопасность на II Европейских играх

Новости Беларуси. Белорусская милиция готова к обеспечению безопасности на II Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время их проведения правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы.
Сейчас кроме специальной и физической подготовки, милиционеры проходят курсы английского языка. На спортивных объектах проводятся тренировки по отработке внештатных ситуаций. Милиция уже проверила все спортивные арены на соответствие требованиям безопасности.
Как ожидается, на Европейские игры в белорусскую столицу приедет около 6 тысяч спортсменов и тренеров, а также десятки тысяч болельщиков.
Иван Подгурский, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
На сегодняшний день определено 14 объектов, на которых будут проходить спортивные мероприятия, где будут располагаться гости, спортсмены. Всё это изучается, составляются определенные схемы. Отрабатываются различные вводные по обеспечению охраны общественного порядка по различным нестандартным ситуациям для того чтобы милиция и в целом государство было готово, чтобы достойно провести это мероприятие.
К обеспечению общественного порядка на II Европейских играх будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов из регионов, в том числе из Могилева. 10 января здесь милиционеры справили новоселье: после капитального ремонта открылось здание районного отдела внутренних дел. По одному адресу теперь располагаются все оперативные службы.