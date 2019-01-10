Курсы английского и отработка внештатных ситуаций. Белорусская милиция готова обеспечивать безопасность на II Европейских играх

Новости Беларуси. Белорусская милиция готова к обеспечению безопасности на II Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время их проведения правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы. Сейчас кроме специальной и физической подготовки, милиционеры проходят курсы английского языка. На спортивных объектах проводятся тренировки по отработке внештатных ситуаций. Милиция уже проверила все спортивные арены на соответствие требованиям безопасности.

Как ожидается, на Европейские игры в белорусскую столицу приедет около 6 тысяч спортсменов и тренеров, а также десятки тысяч болельщиков.