Кулинарное шоу «Большая удача» на СТВ. Выпуск 14.05: Александр Шнек и Кирилл Шимко

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. А значит в эфире не просто кулинарное, но еще и интеллектуальное шоу «Большая удача», где победители игры «Удача в придачу!» сражаются за звание самого гостеприимного хозяина.

Правила нашей программы просты. Хозяин должен приготовить вкусный ужин из трех блюд, при этом уложиться в лимит в 150 белорусских рублей. А еще и удивить нашего звездного гостя развлечением.

По итогам первого сезона победителя будут выбирать именно телезрители – голосование проходит в социальных сетях.

Хозяин сегодняшнего вечера – Александр Шнек.