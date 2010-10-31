Куда выселяют жильцов на время капремонта?

Куда выселяют жильцов (если это необходимо) при проведении капитального ремонта?
Галина Гилевич:
Если в квартире проводятся работы, требующие временного выселения жильцов, то для этого используется подменный жилой фонд.
Галина Гилевич, заместитель гендиректора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство», ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в эфире телеканала «Столичное телевидение».
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