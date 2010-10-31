Куда выселяют жильцов на время капремонта?

На вопросы ведущей отвечает Галина Гилевич, заместитель генерального директора Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Куда выселяют жильцов (если это необходимо) при проведении капитального ремонта?

Галина Гилевич:

Если в квартире проводятся работы, требующие временного выселения жильцов, то для этого используется подменный жилой фонд.

Галина Гилевич, заместитель гендиректора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство», ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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