Куда пропал кефир с прилавков минских магазинов?

На горячую линию телекомпании СТВ за последние дни поступило сразу несколько звонков о том, что даже в крупных минских магазинах ассортимент кефира стал заметно скромнее. Чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, а заодно разобраться в ситуации, в рейд отправилась наша съемочная группа.

Начать свое расследование, разумеется, мы решили с магазина. Полки, конечно, не пустые. Но кефира, на самом деле, маловато. Если раньше было видов 5-6, то сегодня — 2. Судя по прилавку — расходится быстро. Так что не исключено, что утром или к концу рабочего дня покупатель может увидеть лишь кефирный продукт, на который спрос значительно ниже. Ситуацию объясняет товаровед.

Жанна Милевская, товаровед универсама Минска:

Наше предприятие ежедневно делает заявки в полном объеме на все столичные заводы. Но почему-то недополучаем в полном объеме то, что мы хотели бы видеть на полках нашего предприятия.

Производство кефира не сокращалось — уверяют производители. С сырьем — и молоком, и заквасками — всё в порядке — их предостаточно. Хотя ассортимент, действительно, сузился. Связано это с желанием не удорожать продукцию. А именно — в технологическом процессе заводы стараются максимально избегать импорта.

Елена Линкова, заместитель генерального директора КУП

«Гормолзавод №1» Минска:

Поставки сырья у нас идут в полном объеме. Заявки мы закрываем. Если учесть ряженку, простоквашу, кефирные продукты — 5-6 наименований. Единственное, чего мы больше сегодня производим, — продукции в пленке, потому что она более доступна, и упаковочный материал производится в Республике Беларусь.

Кстати, и мнения покупателей весьма разные. Одни довольствуются тем, что есть — продукт ведь социальной значимости, а значит, и цена на него ограничена. Другие сетуют, что не могут найти кефир низкой жирности.

Покупатели:

Вообще в последнее время пропал. Пол-литровых пакетиков «тетра» уже давно нет.

Несколько сортов есть. Того, что мне надо, мне достаточно.

Настораживает, потому что мой муж постоянно пьет кефир, особенно 1,5%-ный. Несколько раз заходила, и не то, что бы 1,5, 2 или 3%-ного не было — вообще никакого!

Иногда хочется купить кефир более низкой жирности, а здесь не всегда есть.

Вообще любопытно, почему кефирная проблема оказалась сугубо минского розлива. Как нам пояснили, загвоздка, в частности, в поставщиках из других регионов. Раньше столичный рынок был лакомым куском для молочников всей страны. Сегодня же мало кто хочет заниматься этой социальной группой.

Виталий Гришанов, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Стараются реализовать, конечно же, на экспорт, и в гору идут только дорогие продукты — йогурты, продукция с различными наполнителями и так далее. Как вариант решения этой проблемы — доведение государственного заказа до областей по обеспечению населения Минска этими видами продуктов. Мы будем выходить с таким предложением, по всей видимости, в Совет министров.

Получается, что кефирная проблема вызвана целым комплексом причин. Будь они по отдельности, потребитель бы вряд ли заметил сужение ассортимента. Но добавилась к ним еще и сезонность: спрос на кисломолочные продукты летом возрастает всегда. Ведь это время окрошки, дачных блинов и кефирных диет с желанием всегда быть в форме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».