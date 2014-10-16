Супружеская пара из Перми назвала сына Люцифером

Новости Беларуси. В одном из ЗАГСов Перми недавно зарегистрировали мальчика по имени Люцифер Константинович. И, как признаются сотрудники ЗАГСа, это самое необычное имя, которым когда-либо называли детей в городе.

Татьяна Тужилина, начальник Кировского отдела ЗАГС (в интервью ТАСС):

Мальчик родился 11 сентября, родители решили назвать его Люцифером, соответствующее свидетельство мы выдали им 25 сентября. Мы проводили с ними беседу, говорили, что ребенку может быть некомфортно с таким именем в современном обществе, но родители настояли на своем. К тому же запретить регистрировать ребенка с таким именем у нас нет никаких законных оснований.

24-летние родители ребенка – Наталья и Константин Меньшиковы – называют себя «сатанистами».

Эта супружеская пара уверена, что имя Люцифер символизирует свободу мысли, гордость и интеллект. Наталья рассказывает, что роды были очень тяжелыми, и она «пообещала, что если малыш выживет, то имя ему будет Люцифер».



В ЗАГСе супругов Меньшиковых помнят еще с церемонии регистрации брака. Поженились они в прошлом году. Невеста с ирокезом и салатовыми накладными ресницами. Впрочем, смотрите фото.

Молодые родители признаются, что после того как зарегистрировали сына, в буквальном смысле потеряли сон. Наталья сетует: от журналистов нет покоя.

Наталья Меньшикова, мама новорожденного (на своей странице в социальной сети, орфография и пунктуация сохранены):

Сегодня внезапно на нас набросились толпы репортеров! Поэтому решила отписаться тут. Для всех репортеров, кому мы еще не ответили – У нас завтра 5 съемок и так... поэтому остальным мы уже вынуждены отказать, извините! Ребенка тоже надо кормить, одевать, и он должен спать, так что больше уже вас не влезет в завтрашний день. Для всех единомышленников – Благодарим за поздравления, оч приятно!!!!

Кстати, в Беларуси с этого года стала прослеживаться тенденция: наши соотечественники стали называть детей в честь персонажей компьютерных игр...

Один из новорожденных столицы получил необычное двойное имя — Тимофей-Нефариан. С Тимофеем все понятно: имя имеет греческое происхождение и означает «почитающий Бога». А кто же такой Нефариан? Оказывается, так зовут персонажа популярной компьютерной игры. Видимо, родители малыша немало времени проводят в виртуальной реальности.



В Минске живут и люди с необычными «белорусскими» именами: Робинзон, Рысь, Свобода, Революция и Весна. Какие имена выбирают для своих детей белорусы? Смотрите видео.