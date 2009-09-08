Красавицы – белорусский стратегический ресурс

10 сентября – финал «Мисс Минск 2009».

- В Беларуси нет в таком количестве нефти, как, например, в России или в Венесуэле, нет такого количества банков, как в Швейцарии, нет столько золота и алмазов как в ЮАР. Зато у нас прекрасная природа и, вы видите, как прекрасно в неё вписываются наши красивые финалистки «Мисс Минск-2009», - отметил Юрий Козиятко, генеральный директор телекомпании «Столичное телевидение». – И, в конце концов, для кого мужчины хранят в банках деньги, покупают бриллианты, золотые кольца? Конечно, для девушек, поэтому наши красавицы – это наш белорусский и минский стратегический ресурс.

Фотогаллерею, видео с кастингов «Мисс Минск» смотрите в нашем блоге.

Спецпроект «Столичного телевидения» «Мисс Минск 2009».